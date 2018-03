A administração Trump quer passar a analisar o historial da presença nas redes sociais de praticamente todos os potenciais visitantes que queiram obter um visto para entrar nos EUA, de acordo com uma proposta do Departamento de Estado. No entanto, a medida não se aplica a cidadãos de países aos quais não é exigido um visto, como Portugal, o Reino Unido ou o Canadá.

PUB

A concretizar-se, os visitantes de países como o Brasil, Angola ou a Índia passam a ter de indicar as suas contas utilizadas nos cinco anos anteriores em redes sociais como o Twitter e o Facebook. As autoridades podem também passar a pedir todos os contactos telefónicos e endereços de e-mail utilizados no mesmo período, bem como uma lista de todos os países visitados.

Segundo a Reuters, e por ano, cerca de 14,7 milhões de pessoas seriam afectadas por estas medidas.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A proposta concretiza a promessa eleitoral de Donald Trump, que defendeu uma “verificação extrema” de todas as entradas no país, sob o pretexto do risco de atentados terroristas.

Actualmente, as autoridades fronteiriças e consulares norte-americanas já recolhem algumas informações sobre a presença de cidadãos estrangeiros nas redes sociais, em casos de dúvida sobre a sua identidade ou perante suspeitas de vínculo a organizações terroristas. O alargamento da medida, no entanto, é contestado por organizações de defesa dos direitos civis. A União Americana pela Liberdade Civil (ACLU, na sigla em inglês) afirma que a ameaça de uma inspecção às redes sociais limita a liberdade de expressão. “As pessoas agora terão de pensar se aquilo que dizem na Internet poderá ser mal interpretado pelo Governo”, disse à Reuters uma responsável da organização, Hina Shamsi. “Também estamos preocupados com a forma como a administração Trump define o termo vago e abrangente de ‘actividades terroristas’”, considerando que a suspeita pode ser dirigida de forma discriminatória contra “imigrantes que não tenham feito nada de errado” – nomeadamente pessoas de origem muçulmana.

A proposta não é inédita. Em Fevereiro de 2017, o congressista republicano Jim Banks apresentou uma proposta de lei que tinha como objectivo fiscalizar redes sociais de candidatos a um visto de entrada nos Estados Unidos. Antes, o secretário de Estado da Segurança Interna do governo de Donald Trump, John Kelly, disse que as embaixadas dos EUA poderiam vir a pedir as palavras-passe das contas das redes sociais de cidadãos dos sete países de maioria muçulmana visados na lista de proibição de entrada de Trump (Iraque, Síria, Irão, Sudão, Líbia, Somália e Iémen).

PUB