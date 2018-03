Damos a volta a Guimarães e em poucos minutos passamos por fábricas de calçado que dão lugar a campos cultivados e verdes nas encostas. Estamos a chegar a São Torcato e o imponente santuário com o mesmo nome chama imediatamente a atenção. É quase impossível não o vermos, empoleirado no topo da vila. De curva em curva pelas estradas minhotas rodeadas de muros de pedra, chegamos à primeira unidade de alojamento local da terra, na encosta que se estende à sombra do santuário.

PUB

Quando Armindo Carvalho decidiu aventurar-se neste negócio, há mais de três anos, São Torcato não tinha “uma única cama” para receber quem os visitasse, fosse em trabalho ou em turismo. O empresário, natural desta vila do concelho de Guimarães, não se acanhou e quis apostar num “segmento diferente”. À empresa que gere há 22 anos, no ramo dos tecidos de decoração — ou não estivéssemos nós numa zona do país onde a indústria têxtil é rainha —, foi buscar a experiência em materiais. E ao gabinete CREAR — Criação e Estudos de Arquitectura e Engenharia, de Guimarães, o projecto de linhas rectas e em tons de terra que contrasta com o restante casario rural e branco. É o Vale de São Torcato.

“A minha ideia era criar uma espécie de aldeia, um condomínio fechado”, conta o proprietário. O terreno tem um ligeiro declive e as casas — módulos com cerca de 40 metros quadrados de área — acompanham a subida e proporcionam pequenos recantos entre os alpendres e os muros de pedra que dividem os espaços (todos acessíveis também por rampas). As pérgolas que pontuam os jardins, com árvores de fruto e camélias em flor, e a madeira das casas e do enorme deck de madeira na zona das piscinas transmitem o aspecto “mais rural” da vila. “Os nossos embaixadores acrescentam alguma modernidade e diferenciação”, sublinha Armindo Carvalho.

PUB

Foto Nelson Garrido

Os embaixadores de que fala são os dois artistas cujas obras estão expostas em todas os espaços do Vale de São Torcato, Pedro Guimarães e Dinis Ribeiro. As serigrafias de grande dimensão assinadas pelo primeiro, natural de Guimarães, ocupam as paredes dos quartos e das salas das casas, bem como do Wine Bar. É também da autoria deste artista plástico a representação do Santuário de São Torcato que funciona como logótipo do empreendimento turístico. Já o segundo, nascido em São Torcato e com formação em cantaria e talha, é o autor das esculturas em pedra espalhadas pela propriedade e também pelos alojamentos.

Vale de São Torcato Rua Charnecas, 100

4800-624 São Torcato, Guimarães

Tel.: 253 534 008

Site Preços: quarto duplo a partir de €80/noite; casa a partir de €99/noite

Comum a todas as sete casas é a tipologia T1, com kitchenette totalmente equipada, mesa de refeições, sofá e poltrona e um alpendre privativo com direito a deck de madeira e cadeiras de lona. O convite ao sossego chega, assim, de todos os cantos do empreendimento. A decoração das casas — e do quarto duplo localizado perto da recepção — é da responsabilidade de Armindo Carvalho, que se preocupou sobretudo com um aspecto: o conforto. E depois de uma noite bem dormida, em fim-de-semana de tempestade Hugo, podemos dizer que a missão foi cumprida. Porque as casas são insonorizadas, nem os galos dos quintais vizinhos ouvimos. E porque as camas — esse elemento fundamental em qualquer quarto de hotel — estão vestidas com roupa de algodão “100% portuguesa” e almofadas em quantidade, quase chegávamos atrasados ao pequeno-almoço, servido no Wine Bar durante os meses mais frios.

Aqui não há buffet: a primeira refeição do dia é servida à mesa, com direito aos clássicos café com leite e chá, sumo de laranja, cereais e frutas da época, iogurtes, um cesto de pão fresco e croissants e uma tábua de queijos e enchidos minhotos, daqueles de encher o olho. E para quem preferir tomar o pequeno-almoço no conforto de casa, é possível — mediante pedido e sem custos extra — receber uma cesta personalizada e pôr a mesa ainda de pijama.

Onde comer Uma vez que o Vale de São Torcato não tem restaurante, e a pensar nos hóspedes que preferem não dar uso à kitchenette, o Fentelhas é uma boa opção. Este restaurante, localizado a uma curta viagem de carro do alojamento, é conhecido pelos pratos de bacalhau, sobretudo aquele servido com cebolada e batata frita, bem à moda do Minho. Mas não vá ao engano: meia dose alimenta duas ou três pessoas e ainda sobra espaço para a sobremesa. A nossa recomendação vai para o pudim de café.

Esta que é, assim, a primeira (e única) unidade de alojamento na vila vimaranense com cerca de 3300 habitantes (de acordo com os Censos de 2011) “mexeu com a economia local”. Os pães e os croissants servidos ao pequeno-almoço são feitos na padaria da vila, que também adaptou a produção às necessidades do Vale de São Torcato, tal como a lavandaria da terra. O novo empreendimento permitiu ainda a requalificação de uma zona verde perto do ribeiro que corre do outro lado da rua, com um pequeno circuito de minigolfe e uma área pensada para piqueniques, com churrasqueira à disposição dos hóspedes. Para breve está a construção de um pequeno edifício envidraçado perto da zona da piscina, onde serão instalados um ginásio e uma sala de massagens, e a apresentação do Wine Bar com um novo conceito e refeições ligeiras.

As famílias, continua Armindo Carvalho, são atraídas pelos espaços amplos onde os mais pequenos podem brincar e estar ao ar livre — desde o parque infantil aos passeios de bicicleta, passando pelas duas piscinas, uma para adultos e outra para crianças —, mas chegam também muitos turistas espanhóis, em passeio pela região e à procura das tradições de Guimarães, apenas a seis quilómetros de distância. Agora que o sossego de São Torcato já é reconhecido lá fora, o empresário que o idealizou já tem outra missão, bem ambiciosa: “Gostava de ver São Torcato ser reconhecido como Capital da Cultura Popular de Guimarães.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Nelson Garrido

Positivo/Negativo Positivo Conforto O conforto do Vale de São Torcato é inegável em termos de mobiliário, mas não só. Todas as casas têm duas televisões “inteligentes” e uma rede wi-fi com bom desempenho. Negativo Pequeno-almoço Um bolo caseiro poderia ser uma boa adição ao menu de pequeno-almoço, ao qual faltam opções doces.

A Fugas esteve alojada a convite do Vale de São Torcato

PUB