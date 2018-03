Três fotógrafos do PÚBLICO partiram para a estrada para documentarem celebrações religiosas da tradição pascal em três localidades diferentes do Norte e Centro de Portugal.

Adriano Miranda, em Aveiro, revela-nos a Procissão do Enterro. Joana Gonçalves viu a congénere procissão do Enterro do Senhor em Braga. E Paulo Pimenta foi até Entre os Rios, Penafiel, distrito do Porto, para a procissão das Velas.