A selecção portuguesa de hóquei em patins de sub-23 falhou o “tri” na Taça Latina, ao perder neste sábado com a Espanha (4-9). Depois das conquistas em 2014 e 2016, Portugal deixou de ter hipóteses de erguer o troféu na presente edição da prova.

Um mau início na partida hipotecou as hipóteses da equipa portuguesa. “A selecção nacional entrou praticamente a perder e, pese Gonçalo Nunes ter logrado reduzir, o resultado desfavorável ao intervalo era de 6-1”, escreve a Federação Portuguesa de Patinagem.

“Na segunda parte, Alejandro Edo estreou-se pela selecção nacional sénior. Aos 16 anos, o guarda-redes que já se sagrou duas vezes campeão da Europa de sub-17 mas ainda não representou os sub-20, tornou-se um dos mais jovens de sempre a representar os seniores. De resto, a juventude é uma das marcas desta selecção, a única entre as quatro presentes que não teve qualquer jogador no Mundial sénior de Nanjing”, salientava o comunicado federativo.

Apesar do equilíbrio no marcador na segunda parte (parcial de 3-3, com golos de Miguel Vieira e um “bis” de Pedro Batista), o estrago estava feito e a derrota ficou consumada.

Portugal despede-se da 28.ª edição da Taça Latina no domingo, com o jogo frente à Itália.

