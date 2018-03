O Portimonense venceu este sábado o Moreirense, por 4-3, numa reviravolta épica, na 28.ª jornada da Liga. Em Portimão, Pires assumiu a revolta algarvia, com um hat-trick que deixou a formação minhota em choque.

Tozé (38' g.p. e 52') e Aouacheria (40') criaram a ilusão de uma vitória certa do Moreirense, no Algarve. Mas os anfitriões encetaram a recuperação na segunda parte, com Pires (56') a reduzir. Rúben Fernandes (64') deu o impulso necessário para o Portimonense acreditar num resultado positivo e Pires (90' e 94'), na conversão de dois penáltis, inverteu toda a lógica e deu os três pontos à equipa de Vítor Oliveira.

O Moreirense acabou o jogo reduzido a nove jogadores, depois das expulsões de Zizo e Boubacar.

