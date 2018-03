Já sem grandes perspectivas na liga espanhola, o Real Madrid pode dar-se ao luxo de fazer alguma gestão de recursos humanos e foi o que fez neste sábado Zinedine Zidane em Las Palmas. O francês deu descanso a Cristiano Ronaldo, Toni Kroos e Marcelo, mas contou com Gareth Bale e Karim Benzema para um triunfo por 3-0 em jogo da 30.ª jornada da liga espanhola.

A pensar no confronto com a Juventus na próxima terça-feira em Turim para a Liga dos Campeões, este Real mais alternativo deu-se bem. Gareth Bale inaugurou o marcador aos 26’, com Karim Benzema a elevar a contagem na conversão de um penálti aos 39’.

Na segunda parte, foi Bale a assumir a marcação de um penálti aos 51’ e a dar mais expressão ao uma vitória tranquila dos “merengues”, que mantêm a pressão sobre o Atlético – estão separados por um ponto, sendo que os “colchoneros” recebem neste domingo o Deportivo da Corunha.

