á estamos naquela fase da época em que um empate é quase igual a uma derrota e, para quem está a pensar no título de campeão, há pouca margem para errar. É assim que Benfica e Sporting entram para o seu cruzamento de hoje com os dois “grandes” do Minho, respectivamente Vitória de Guimarães (na Luz, às 18h15) e Sporting de Braga (na Pedreira, às 20h30), sem qualquer margem de manobra em relação ao líder FC Porto, que só irá jogar na segunda-feira, no Restelo. Será uma final na Luz para os “encarnados” e uma final na Pedreira para os “leões”, que têm no seu jogo a dificuldade acrescida de defrontarem um Sp. Braga que anda perto e que também continua a olhar para cima na tabela.

PUB

Para lá da conta-corrente por transferências e mecanismos de solidariedade e das polémicas entre os presidentes, o Sp. Braga-Sporting desta noite, com as duas equipas separadas por quatro pontos, pode servir de prova para várias coisas. Vai testar o crescimento bracarense na hierarquia do futebol português e uma vitória frente a um dos “grandes” tradicionais irá provar isso mesmo. Por outro lado, será um teste decisivo à resiliência do Sporting em manter-se na luta por um título que não conquista desde 2002. Uma vitória sobre os minhotos vai manter a luta a três durante mais tempo. Empate ou derrota será quase a mesma coisa para a equipa de Jorge Jesus — só não será o mesmo porque o empate pelo menos manterá o terceiro lugar seguro.

No jogo da primeira mão, em Alvalade, ambas as equipas estiveram em vantagem, mas acabou por dar empate (2-2), com o Sporting a salvar um ponto bem para lá dos 90’, com um penálti convertido por Bruno Fernandes. Abel Ferreira, que já foi jogador do Sporting e treinador da equipa B, tem, aliás, um bom registo contra os “leões” na sua ainda curta carreira como treinador principal. Para além desse empate, o antigo lateral-direito já conseguiu ganhar uma vez em Alvalade (1-0 em 2016). Mas as visitas à Pedreira têm corrido bem ao Sporting nos últimos tempos, com cinco vitórias nos últimos cinco jogos para o campeonato — na época passada houve um jogo emotivo e de grande espectáculo, um 3-2 com reviravoltas e três golos de Bas Dost.

PUB

Os minhotos chegam a este jogo na sua melhor forma da época, com um registo de seis vitórias consecutivas e excelentes 22 golos marcados e apenas dois sofridos. O Sporting tem sido menos exuberante, até pelo calendário carregado que tem tido (e que vai continuar a ter), com duas derrotas sofridas (Estoril e FC Porto) nos últimos sete jogos. Mas, depois da pausa das selecções, Jesus já terá toda a sua primeira unidade disponível para enfrentar os bracarenses.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Peseiro já ganhou na Luz

Na Luz acontece o outro cruzamento minhoto com a luta pelo título. O Vitória de Guimarães está fora desta luta e da luta por um lugar Europeu (matematicamente possível, mas altamente improvável) e será o Benfica a assumir todas as responsabilidades para manter a pressão total sobre o líder FC Porto, que está três pontos à sua frente e que irá defrontar daqui a um par de semanas. Os comandados de Rui Vitória querem manter o ritmo de triunfo nesta segunda volta (apenas um empate, no Restelo, em dez jogos) e continuar na luta pelo “penta”, mas terão pela frente um treinador que foi o responsável pela última derrota caseira das “águias” em jogos para o campeonato.

Nos meses não muito felizes como treinador do FC Porto (e que não teriam continuidade), José Peseiro comandou a equipa portista a um triunfo na Luz, por 1-2, na recta final de 2015-16, um resultado que acabaria por fazer pouca mossa nas contas finais do título. Menos de dois anos depois, Peseiro regressa à Luz a dar os seus primeiros passos como treinador do Vitória, tendo assumido o cargo à 25.ª ronda — este será o seu quarto jogo no banco do Vitória, depois de um empate (Belenenses), uma derrota (Portimonense) e uma vitória (Desp. Aves).

PUB