Era uma espécie de dia de Portugal na Premier League inglesa, José Mourinho contra Carlos Carvalhal pela primeira vez na carreira de ambos. Neste duelo de amigos em Old Trafford, venceu o Manchester United de Mourinho por 2-0 ao Swansea de Carvalhal, com os “red devils” a recuperarem o segundo lugar, agora com 68 pontos, enquanto a formação galesa, apesar da derrota, vai manter-se fora dos lugares de despromoção.

O lançamento do jogo tinha sido marcado por elogios mútuos entre os dois treinadores portugueses que até tiveram a mesma formação académica, embora em períodos diferentes – Rui Faria, o adjunto de Mourinho, é que foi colega de Carvalhal na FMH. E o Swansea, depois de ter ganho a dois “grandes” de Inglaterra (Arsenal e Liverpool), queria fazer o mesmo ao United para ficar ainda mais tranquilo na luta pela manutenção, mas nem sequer teve tempo para sonhar com um bom resultado no Teatro dos Sonhos.

Logo aos 5’, Romelu Lukaku colocou o United em vantagem e, aos 20’, Alexis Sanchez fez o 2-0, deixando o United bastante tranquilo no jogo e com margem para gerir esforços. O Swansea até teve uma boa reacção depois dos golos sofridos, sobretudo no final da primeira parte e nos primeiros minutos da segunda, em que David de Gea brilhou na baliza do United, com duas excelentes defesas a remates de Tammy Abraham.

O jogo terminou com Mourinho e Carvalhal a conversarem em português junto à linha lateral, em mais uma demonstração das boas relações entre o setubalense e o bracarense. Mourinho saiu mais satisfeito porque este triunfo permitiu ao United voltar a ocupar o segundo lugar, temporariamente perdido para o Liverpool, que tinha ganhou umas horas antes ao Crystal Palace por 2-1.

Para além deste duelo português em Old Trafford, houve outro português em destaque nesta jornada da Premier League. João Mário estreou-se a marcar pelo West Ham United, sendo dele o primeiro golo no triunfo da equipa orientada por David Moyes sobre o Southampton por 3-0.

