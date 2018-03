O Barcelona esteve perto neste sábado de sofrer a sua primeira derrota da temporada na liga espanhola, mas conseguiu um empate (2-2) na Andaluzia frente ao Sevilha.

A equipa da casa esteve o jogo quase todo com uma vantagem que parecia confortável, com golos de Vasquez (36’) e Muriel (50’), mas o Barcelona conseguiu evitar o mal maior nos últimos minutos.

Aos 88’, Luis Suárez fez o 2-1 e, no minuto seguinte, Lionel Messi, que tinha começado o jogo no banco, fez o empate para o Barça, que continua confortável no comando, com 76 pontos, mais 12 que o Atlético Madrid, que defronta neste domingo o Deportivo da Corunha.

