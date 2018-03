O líder da Coreia do Norte prometeu enviar delegações do seu país aos Jogos Olímpicos de 2020 e 2022, revelou neste sábado o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, depois de um encontro, em Pyongyang, com Kim Jong-un.

"Eles anunciaram que vão competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022", disse Thomas Bach à chegada ao aeroporto de Pequim.

PUB

O presidente do COI esteve na Coreia do Norte na sequência de um "convite do Comité Nacional Norte-coreano (NOC)" e participou numa "reunião frutífera" com Kim Jong-un.

PUB

Em comunicado, o COI explicou que o convite para aquele encontro partiu do NOC em Janeiro, numa reunião em Lausana, Suíça, com vista a discutir a recente participação norte-coreana nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang2018, na Coreia do Sul.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desde os Jogos de PyeongChang, na vizinha Coreia do Sul, o regime de Pyongyang tem dado sinais de abertura. Os governos das duas Coreias vão reunir-se em Abril, com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, a fazer a primeira viagem ao estrangeiro esta semana, numa visita à China, durante a qual se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping.

Para o final de Maio está prevista uma cimeira entre Kim Jong-un e Donald Trump, cujos moldes estão a ser negociados.

PUB