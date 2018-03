A Juventus reforçou neste sábado a liderança da Série A italiana, triunfando sobre o AC Milan por 3-1, e aproveitando da melhor maneira o empate (1-1) no Nápoles no terreno do Sassuolo.

A “vecchia signora” passou a somar 78 pontos, mais quatro que a formação napolitana, e ficou bem encaminhada para mais um “scudetto”, embora as duas equipas ainda tenham um confronto entre ambas nesta época.

Dybala colocou a Juventus em vantagem logo aos 8’, mas Bonucci fez o empate aos 28’, não se contendo nos festejos com o golo marcado à sua antiga equipa.

O empate durou até perto do fim, quando Javier Cuadrado fez o 2-1 aos 79’, com Khedira a fechar as contas do jogo aos 87’.

