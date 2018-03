Existem motivos para uma corrida aberta no Masters da próxima semana, tendo em conta que quase todos os favoritos podem apontar para uma semana nos últimos três meses como motivo para serem eles os vencedores no Augusta National Golf Club, na Georgia.

Dustin Johnson tem uma vitória em 2018, assim como Justin Thomas, Jon Rahm, Rory McIlroy e Phil Mickelson – e assim por diante. Porque não ganha desde 2013, Tiger Woods não faz parte desta divisão, mas atendendo aos seus bons resultados recentes e ao facto de ser tetracampeão do Masters terá de ser tido em conta.

A lista não se fica por aqui e pode ganhar novos nomes esta semana. Entrando na última semana antes do primeiro major do ano, tanto Jordan Spieth quanto Rickie Fowler, ainda em branco em 2018, disseram todas as coisas certas. Que os seus jogos estão perto do pico. Que a sua margem de ajuste é curta. Eles estão na corrida pela vitória no Houston Open, que decorre no Golf Club of Houston, Texas.

Decorridas as primeiras duas voltas deste torneio que sempre antecede o Masters, o líder isolado é Beau Hossler, com 133 pancadas (65-68), 11 abaixo do par. Trata-se de um jogador de Mission Viejo, na Califórnia, de 23 anos, a fazer a sua primeira época no PGA Tour. Fowler (66-68) partilha o segundo lugar com Sam Ryder (66-68), Abraham Ancer (68-66) e Nicholas Lindheim (68-66), todos com 134 (-10).

E Spieth (68-67) – que nas últimas quatro edições do Masters venceu uma (em 2015) e foi segundo noutras duas – está um degrau abaixo com 135 (-9), empatado com Bronson Burgoon (67-68), Kevin Tway (65-70), Julian Suri (66-69) e o irlandês Paul Dunne (64-71), líder no primeiro dia. O detentor do título, Russel Henley está nos 57.º, com 140 (69-71). O cut ficou fixado em 141 (-3).

“Nestes últimos dois dias, provavelmente joguei este campo de golfe tão bem como nunca”, disse Spieth. “Sendo paciente e empenhando-me nos shots quando precisava, mas mantendo-me fora de apuros sempre que isso era importante. Espero mais do mesmo para o fim-de-semana.”

"Não estamos a tentar fazer mudanças séria na semana prévia [ao Masters], mas a garantir que o jogo está conectado e a caminhar na direcção certa sem se afastar demasiado”, afirmou por sua vez Rickie Fowler. “Tem sido uma óptima semana até ao momento, e acho que só faltam duas coisas: estar na contenda no domingo ao fim do dia e conquistar o troféu.”

Há nada menos do que 22 jogadores separados do líder por um máximo de três pancadas, entre eles Matt Kuchar e Henrik Stenson, nos 11.º, com 136 (-8). Justin Rose – vice-campeão do Masters em 2017, após perder no play-off para Sergio Garcia – está um degrau abaixo, nos 23,º, com 137.

