O Benfica ultrapassou o FC Porto e ocupa a liderança da classificação da I Liga pelo menos até segunda-feira, depois de ter recebido e vencido o V. Guimarães por 2-0.

PUB

A equipa de Rui Vitória chegou à vantagem no marcador mesmo antes do intervalo. Jonas marcou de penálti, num lance que Carlos Xistra assinalou após recorrer ao videoárbitro. Uma bola cabeceada por Jonas tinha sofrido um desvio no braço de João Aurélio, e o brasileiro não perdoou: desferiu um potente para a esquerda, e o guarda-redes atirou-se para o lado contrário.

Na segunda parte o Benfica continuou a ser a melhor equipa no Estádio da Luz e o 2-0 surgiu aos 78’, novamente por Jonas. A assistência foi de Raúl Jiménez, que no lado esquerdo fez um passe “de letra”, e o brasileiro saltou com Pedro Henrique para fazer o 2-0 – foi o 33.º golo de Jonas no campeonato, o melhor registo do brasileiro nas quatro épocas que leva de “águia” ao peito.

PUB

O 3-0 ainda podia ter surgido, nos derradeiros minutos, mas Zivkovic não conseguiu dar o melhor seguimento a um mau passe do V. Guimarães, tendo feito o remate ao lado. Mattheus, de livre directo, obrigaria depois Bruno Varela a aplicar-se para manter a baliza “encarnada” inviolável.

O Benfica passou a somar 71 pontos, mais um do que o FC Porto, que na segunda-feira visita o Belenenses.

PUB