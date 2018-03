Houve um tempo em que o Borussia Dortmund era uma verdadeira concorrência para o Bayern Munique, mas neste sábado foi apenas mais uma vítima na caminhada imparável dos bávaros rumo ao sexto título consecutivo na Bundesliga.

No Allianz Arena, em Munique, a equipa de Jupp Heynckes desfez o Dortmund com uma goleada por 6-0 e pode fazer a festa já no próximo fim-de-semana. Os golos sucederam-se com uma velocidade impressionante na primeira parte: Lewandowski (5’), James (14’), Muller (23’), Lewandowski (44’) e Ribéry (45’). Depois, na segunda, apenas mais um, o terceiro de Lewandowski no jogo, aos 88’.

Depois, foi só fazer gestão do jogo, já que o Bayern tem na próxima terça-feira uma viagem à Andaluzia para defrontar o Sevilha, em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

