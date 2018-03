O judoca português Anri Egutidze conquistou este sábado a medalha de prata na categoria de -81 kg do Grande Prémio de Tbilissi, ao perder na final frente ao georgiano Tama Kirakozashvili.

No combate decisivo, Egutidze ainda conseguiu equilibrar nos primeiros minutos, mas um erro já perto do final permitiu ao adversário derrotá-lo por ippon com imobilização.

Na caminhada até à final, Egutidze venceu a sua “poule”, derrotando sucessivamente o britânico Adam Hoshal e o georgiano Koba Mchedlishvili, enquanto, nas meias-finais, derrotou o ucraniano Sergii Krivchach.

Portugal conta ainda com uma judoca em Tbilissi, com Yahima Ramirez a competir no domingo na categoria de -78 kg. Catarina Costa (-48 kg) e Sergiu Oleinic (-66 kg) foram eliminados na primeira fase.

Medalha de prata para Anri Egutidze no Grand Prix de Tiblisi, em Judo#COPORTUGAL pic.twitter.com/aT4Aed9L7w — COP (@COPPORTUGAL) March 31, 2018

