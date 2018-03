O artista multimédia e fotógrafo, com base em Berlim, Wolfgang Tillmans (1968), traz à arena pública (e política) um novo projecto em que pretende explorar, dissecar o conceito de “verdade” de acordo com o espírito da época, com o clima cultural e intelectual em que vivemos. Jogando com conceitos como "pós-verdade", zeitgeist o fenómeno das fake news, o artista alemão, que passou pelo Museu de Serralves, no Porto, em 2016, com a exposição No Limiar da Visibilidade, sentiu que já não se conseguia expressar somente pela fotografia.

Recorrendo à prática da assemblage, recolhendo notícias de jornais, desenhos, fotografias, desenvolveu em 2005 o projecto Truth study center, fruto da recolha das suas impressões do mundo. Aí fez da mesa a sua tela; em forma de colagem quis expor fragmentos da verdade. Foi esse projecto que serviu de base a What is Different. Desta vez Tillmans é editor da edição número 64º de uma publicação anual alemã - Jahresring - sobre questões da cultura contemporânea. What is Different passa pela marca reconhecível de Tillmans (o seu trabalho fotográfico) mas vai além dela, com uma série de ensaios e entrevistas feitas a activistas, cientistas, publicitários, políticos, académicos, reunidas em jeito de prova dos nossos tempos. A observação, a curiosidade, a humildade e a solidariedade para com o outro são conceitos a ter em conta.

O projecto faz uso de comparações e conexões entre uma variedade de acontecimentos (fracções de texto e imagem), em modo de colagem, que se interligam e onde o cariz político e social é demonstrado. Relembrando Grace Slick, dos Jefferson Airplane, que nos iluminou com passagens musicais como "feed your head", este livro age como "comida para o pensamento".

Presente está o hot topic das fake news. Tillmans posiciona-se (e ao leitor) num período em que a verdade está a ser permanentemente testada. Vai buscar à Psicologia, como explicou ao New York Times, a teoria do "efeito backfire" [efeito de contra-ataque], segundo o qual as pessoas que acreditam em algo não abandonam a sua crença mesmo depois de terem sido confrontadas com os factos que provam que aquilo em que acreditam é uma falácia.

Um livro de arte, um livro de escrita, What is Different surge como projecto cerebral mais do que de emoção estética, onde a arte exerce um papel crucial neste mundo pós-verdade.

