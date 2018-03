Ricardo Salgado a rir-se

Foi conhecido o prejuízo enorme do Novo Banco. Mais uma vez os contribuintes portugueses vão pagar as aldrabices feitas por Ricardo Salgado que, se a justiça portuguesa fosse rápida, honesta e uma verdadeira justiça, estaria preso de facto há muito tempo. Todavia Ricardo Salgado pode continuar a rir-se de tudo o que vai acontecendo aos portugueses pois ele, não sabemos bem porquê, continua a ser protegido por todos os poderes existentes na república portuguesa. Algum dia este estado de coisas irá acabar? Algum dia os políticos portugueses terão a coragem de se comportarem como é exigido? Ou será que a quantidade de telhados de vidro é tal que impossibilita qualquer acção justa? A paciência tem limites! O lugar de Ricardo Salgado, e não só, é na prisão efectiva e não domiciliária.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Polícias da moda

O) hospital de Cascais aprovou um regulamento da unidade que proíbe tatuagens, perfumes, botas, sais curtas, piercings, jóias, e obriga camisa abotoada ao nível do peito bem como rabo de cavalo para quem tiver cabelo abaixo dos ombros. Estes gestores enganaram-se na profissão, deviam ser polícias da moda, herdeiros do Estado Novo, obrigando os portugueses a usar o branco e o preto. Não sabem que o vestir é uma forma de expressão do indivíduo, da imagem, de identidade pessoal, de divulgação do pensamento, protegida pela Constituição portuguesa. Para haver serviço público de qualidade não é necessário censuras mas sim bom senso e competência entre todos os intervenientes.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Há em Portugal quem estranhe o facto de o nosso País não acompanhar a reacção firme perante a Rússia do Sr. Putin após o primeiro ataque químico em solo europeu desde a segunda guerra mundial. Quase toda a Europa, os EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, isto é a maioria dos países ocidentais que defendem a convivência democrática entre nações civilizadas reagiram prontamente, estranhamente Portugal cujo MNE é liderado pelo Dr. Santos Silva,.absteve-se..estranho? Não!



Santos Silva

Santos Silva tal como António Costa são produto do socialismo liderado pelo "eng.º" Sócrates... Quem tenha memória deverá reter os seguintes dados: António Costa foi o número dois do primeiro governo de Sócrates, já Santos Silva foi sempre um homem de confiança do ex-primeiro-ministro. No consulado Sócrates assistimos ao seu encantamento pelo regime chavista e pela Rússia de Putin, já para não falar do defunto Kadhafi. Estranho? Não. Santos Silva, em plena crise dos pernis (lembram-se?) ofereceu-se ao ditador Maduro para lhe resolver o seu problema de abastecimento alimentar... Ainda acham estranha a posição do actual governo da geringonça? Falar do amor pelas ditaduras proletárias do PCP e BE nem vale a pena, gente que defende a ditadura do proletariado até são coerentes, já o PS partido fundador da nossa democracia é lamentável!

Que saudades de Medeiros Ferreira, para falar de um excelente MNE socialista...

Ezequiel Neves, Lisboa

