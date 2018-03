Trump voltou a usar a sua rede social preferida para atacar a Amazon. A desconfiança do Presidente norte-americano face à gigante retalhista já é antiga – mesmo antes de chegar à Casa Branca, Donald Trump questionava a legalidade do “monopólio” da Amazon. Agora, parece estar preocupado com o acordo entre a Amazon e os Correios norte-americanos. A “obsessão” de Trump pela Amazon já causou à empresa uma queda no valor das acções: só na quarta-feira, esse valor caiu 4%.

“Ao contrário de outras empresas, eles pagam muito pouco em impostos ao estado e aos governos locais, e usam o nosso sistema postal como um moço de recados (com perdas enormes para os EUA), pondo vários retalhistas no desemprego!”, escreveu Trump, no Twitter.

Não é a primeira vez que Trump põe em causa o acordo entre a Amazon e os Correios norte-americanos. Em Dezembro, pediu aos serviços postais que aumentassem o preço dos portes de envio à Amazon. “Porque é que os Correios dos Estados Unidos, que estão a perder milhares de milhões de dólares por ano, continuam a cobrar à Amazon e a outras empresas tão pouco para entregar as suas encomendas, fazendo com que a Amazon fique mais rica e os Correios mais estúpidos e pobres?”, escreveu o Presidente norte-americano.

Escreve o Washington Post, meio de comunicação detido por Jeff Bezos, fundador e director executivo da Amazon, que a parceria da Amazon com os Correios é revista anualmente pela Comissão Regulatória Postal, que decide o valor dos portes a serem cobrados. De acordo com a lei norte-americana, os Correios devem cobrar valores que lhe permitam ter uma margem de lucro – o que aconteceu em 2017. De acordo com o mesmo jornal, os Correios tiveram lucros na ordem dos sete mil milhões de dólares e receitas na ordem dos 20,7 mil milhões de dólares.

Impostos não cobrados e "favores" estatais

Na quarta-feira, o site noticioso Axios publicou uma reportagem na qual escrevia que Trump era “obcecado” com o gigante retalhista, citando uma fonte próxima do Presidente entrevistada pela publicação. No mesmo dia, o valor das acções da Amazon caiu 4%.

A questão do acordo com os Correios norte-americanos é apenas mais uma do leque de críticas que Trump tem dirigido, ao longo dos últimos anos, à empresa de Jeff Bezos. Em Fevereiro, num jantar em Mar-a-Lago, onde estavam presentes Gerald Rivera da Fox News e os filhos do Presidente, Donald Jr. e Eric, Trump defendeu (mais uma vez) que a Amazon devia pagar mais impostos.

Trump ecoou o que já tinha dito no início em Agosto, que a Amazon estava “a prejudicar retalhistas que pagam impostos”. Antes de ser eleito Presidente, Trump tinha criticado as tendências “monopolísticas” da Amazon e dito que a empresa podia enfrentar um grande “problema de antitrust” porque estava "a controlar demais”, recupera o Post.

De acordo com o mesmo jornal, a Amazon reflecte o valor dos impostos no preço dos produtos que vende nos 45 estados que taxam as suas vendas. De acordo com os números apresentados pelo New York Times, que cita o relatório da Comissão de Valores Imobiliários norte-americana, a empresa pagou 412 milhões de dólares em impostos. A Amazon inclui o valor dos impostos em todos os bens que constem dos seus inventários. A excepção são os artigos vendidos por terceiros através da plataforma, sujeitos a acordos diferentes.

Apesar de a antipatia do Presidente norte-americano poder ser motivada por interesses próprios do homem de negócios que também é, a verdade é que desde muito cedo a Amazon se mostrou capaz de aniquilar a competição. Viu-se quando entrou no mercado editorial, e voltou a ver-se quando comprou a Whole Goods no ano passado. Actualmente, mais de metade das pesquisas de compras online são feitas directamente na Amazon, responsável por efectivar mais de 40% das vendas a retalho na Internet, escreve o Guardian.

Este poder económico traz-lhe vantagens do ponto de vista político. Na procura para a localização da sua segunda sede, a Amazon pode dar-se ao luxo de optar pelo estado norte-americano que lhe oferecer maiores benefícios fiscais. O Maryland já revelou que está disposto a oferecer 5,6 mil milhões de dólares em incentivos, já o estado de Nova Jérsia sobe a parada para os 7 mil milhões. Alguns estados ponderam ir mais longe e dar à empresa a hipótese de escolher onde vai ser aplicado o dinheiro arrecadado em impostos – dando poder de governação a uma empresa privada.

Apesar do abanão no valor das acções, a Amazon ainda não reagiu aos comentários de Trump. Quando contactada pelo New York Times e pelo Post, a empresa não respondeu. Segundo o Guardian, a resposta aos ataques anteriores de Trump tem sido um “revirar de olhos”, de acordo com uma fonte relacionada com a empresa.

A Amazon não é a única empresa a ser atacada por Trump – a Apple, a Boeing e a General Motors são outros dos alvos preferenciais. Ainda assim, Trump parece ter uma antipatia especial pelas empresas detidas por Bezos: não é a primeira vez que sugere que o Washignton Post é uma “arma lobista para impedir que os políticos do Congresso não olhem para o monopólio da Amazon”. Os editores do jornal já esclareceram que Bezos não desempenha qualquer papel nas opções editoriais do Post.

