Ao longo de mais de dez dias, alguém se andou a fazer passar por Brigitte Macron, mulher do Presidente francês, em e-mails enviados a pedir mesas nos melhores restaurantes de país e favores a hotéis estrangeiros. A Presidência da República já fez saber que apresentou queixa por “usurpação de identidade”, escreve o Le Figaro.

PUB

“Foi apresentada uma queixa e há uma investigação em curso”, disse um dos seus assessores esta sexta-feira citado pelo Guardian.

A rádio RTL revelou que os e-mails eram enviados a partir do endereço cabinet@presidence.fr – semelhante ao oficial, que acaba em @elysee.fr. Algumas mensagens enviadas através do e-mail falso, assinadas por Brigitte Macron e reveladas pela RTL, pediam a um hotel em Marrocos que fosse buscar um “sobrinho” da primeira-dama ao aeroporto local, dois bilhetes para o Grand Prix de Fórmula 1 da Austrália e mesas nos melhores restaurantes de Paris. De acordo com a AFP, nenhuma dessas tentativas foi frutuosa.

PUB

Uma fonte próxima da primeira-dama disse à RTL que o objectivo não era usufruir desses serviços, mas “arruinar a sua reputação”.

O estatuto de primeira-dama não existia em França até à entrada em funções de Emmanuel Macron – que mostrou intenções de lhe dar um papel oficial na sua presidência, apesar das críticas. O Eliseu publicou então uma “Carta de Transparência”, onde delimita as funções de Brigitte e os fundos públicos a serem aplicados pelo seu gabinete, que ascendem aos 440 mil euros por ano. A oposição já criticou o montante, que considera elevado: “Um cônjuge, uma cônjuge, não têm legitimidade nenhuma em termos democráticos”, disseram deputados do partido La France Insoumisse, na Assembleia Nacional, em Novembro de 2017, recorda o Le Figaro.

PUB