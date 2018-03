Assim se celebra a Semana Santa pelo mundo

Um pouco por todo o mundo, os cristãos juntam-se para celebrar a semana que antecede a Páscoa, conhecida como Semana Santa. Das Filipinas a Malta, da Índia a Espanha, as imagens que chegam das procissões e das interpretações da Via Sacra são impactantes. Portugal não é excepção: também aqui se celebra a Semana Santa, em vários pontos do país.