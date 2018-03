A sétima etapa da Volvo Ocean Race era temida por todos e continua a provocar estragos na frota daquele que é considerado o mais duro evento do mundo de vela. Após o trágico incidente ocorrido o velejador John Fisher, desaparecido no Oceano Pacífico desde a passada segunda-feira, a MAPFRE, líder da classificação após as primeiras seis etapas, suspendeu a participação por 12 horas na sétima "perna" para reparar os danos no mastro, mas as ocorrências não se ficaram por aí: a cerca de 100 milhas (160 km) das ilhas Malvinas, a Vestas 11th Hour Racing partiu o mastro e foi obrigada a desistir da etapa. A Turn the Tide on Plastic, com Frederico Melo a bordo, também reportou problemas no mastro, mas para já permanece em prova.

A ligação entre Auckland e Itajaí continua a provocar estragos e duas das sete equipas que participam na sétima etapa da VOR já foram forçadas a desistir. A Vestas, equipa que no final da quarta ligação viu-se envolvida num acidente com uma embarcação de pesca que provocou um morto, ocupava o terceiro lugar quando foi obrigada a abandonar após partir o mastro do veleiro. Segundo a organização da prova, o incidente, ocorrido a cerca de 100 milhas das ilhas Malvinas, não provocou feridos e o VO65 da Vestas dirige-se neste momento para o território sob jurisdição britânica.

Antes do incidente com a Vestas, a MAPFRE, líder da classificação geral da prova após as primeiras seis etapas, suspendeu a participação na regata para reparar danos no mastro do veleiro espanhol. Na passagem pelo cabo Horn, o ponto mais meridional da América do Sul, o skipper Xabi Fernández optou por suspender a participação para resolver os problemas ocorridos cinco dias antes, após uma calha soltar-se do mastro.

Com esta decisão, a MAPFRE teve que cumprir a penalização prevista pelos regulamentos: permanecer fora da regata por um mínimo de 12 horas e regressar ao mesmo local onde suspendeu a participação na prova.

Em situação difícil pode estar também o VO65 da Turn the Tide on Plastic (TTOP), que tem Frederico Melo a bordo. A equipa com bandeira portuguesa informou no final da tarde desta sexta-feira ter problemas no mastro e após uma inspecção inicial, detectou um problema num vau. Por esse motivo, enquanto avalia a extensão dos danos, a TTOP reduziu a velocidade. No entanto, para já, a equipa que conta com o patrocínio da Fundação Mirpuri permanece em prova.

Doze dias após o início da sétima etapa, a Team Brunel é líder e encontra-se a cerca de 1500 milhas náuticas de Itajaí. No segundo lugar está a Dongfeng, que irá tentar capitalizar o atraso da MAPFRE para assumir a liderança da prova. quarto lugar.

