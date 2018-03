O Sporting derrotou o Benfica na 2.ª jornada da segunda fase do campeonato nacional de andebol e descolou ainda mais do rival na liderança da prova. Num jogo com uma primeira parte equilibrada, o arranque do segundo tempo acabou por ser decisivo (24-29).

Foi um encontro sempre muito nivelado durante a primeira meia hora, aquele que se disputou no pavilhão da Luz. Com o Benfica a ser um pouco mais displicente que o rival em organização ofensiva, a diferença ao intervalo era de dois golos a favor do Sporting (10-12), mas a tendência acentuar-se-ia logo no reatamento.

Com um arranque desastroso no segundo tempo, o Benfica comprometeu a discussão do resultado. A diferença rapidamente saltou para os sete golos e o máximo que os "encarnados" conseguiram foi reduzi-la para dois, mas uma exclusão de Ales Silva (que ainda seria excluído novamente até ao final do encontro) permitiu aos "leões" distanciarem-se novamente no marcador e confirmarem o triunfo.

Com 43 pontos, o Sporting lidera o campeonato de forma isolada, com mais dois pontos que o FC Porto (que tinha vencido o Madeira SAD por 18-29) e mais quatro que o Benfica. ABC e Avanca defrontam-se no sábado.

