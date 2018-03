O momento (leia-se, o presente) é a preocupação exclusiva de Rui Vitória e o momento, no caso do Benfica, é o embate com o V. Guimarães. O treinador dos "encarnados" deixou nesta sexta-feira elogios aos minhotos, rejeitou olhar para o futuro próximo e voltou a alertar para a necessidade de se defender o futebol.

"Temos vindo a trabalhar da mesma maneira. O trabalho dos jogadores que não têm jogado tanto é o que me vem à cabeça, a porem níveis de intensidade altos, a dificultarem a vida a quem tem jogado mais. Isso faz com que haja um bom momento. Amanhã é uma outra realidade, contra um bom adversário. O que está para trás é história e mais à frente do jogo interessa pouco, porque é futuro", atalhou Rui Vitória, debruçando-se sobre o momento de forma que o Benfica atravessa.

Com o V. Guimarães a ser o próximo obstáculo numa Liga em que os "encarnados" passaram recentemente a depender só de si próprios, o técnico que também passou pelo banco dos vimaranenses deixou palavras de reconhecimento sobre o rival. "O José Peseiro é um treinador de enorme qualidade e estou em crer que a equipa vai aparecer ainda melhor [no Estádio da Luz]. Uma equipa que vem disputar o jogo, que terá cautelas defensivas, mas também coragem de atacar, porque tem jogadores de qualidade. Prevejo um jogo difícil. Nós temos de impor a nossa forma de jogar, as nossas dinâmicas".

A respeito do clima de suspeição que se vive no futebol português, e que levou o Sindicato dos Jogadores a pedir uma reunião com carácter de urgência à direcção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Rui Vitória repetiu uma ideia que tem difundido ao longo da época. "É importante que as pessoas ponham a mão na consciência, porque quem está lá dentro [de campo] tem-se respeitado de uma forma genérica. O futebol tem de ser muito protegido e é importante termos muita atenção a tudo o que nos envolve, não só nesta questão dos jogadores. Ninguém ganha com isto. Será que este é o caminho que queremos fazer?", atirou.

Com o embate da jornada 28 marcado para as 18h15, na Luz, o Benfica poderá já contar com Salvio (regressou aos convocados após longa paragem por lesão) e com Rúben Dias (que foi dispensado dos trabalho da selecção por queixas físicas).

