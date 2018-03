Quando se comemoram 20 anos sobre o triunfo de Marcelo Rios em Miami e a consequente subida ao primeiro lugar do ranking do chileno — o primeiro sul-americano a consegui-lo —, muitas eram as expectactivas centradas em Juan Martín del Potro. O argentino procurava o Sunshine Double, depois de ter conquistado o outro título Masters 1000 de Março, na costa oeste dos EUA, mas o desgaste das últimas semanas não lhe permitiu contrariar a exibição quase perfeita de John Isner. Aos 32 anos, o norte-americano vai ter no Miami Open a quarta oportunidade de conquistar um título da categoria Masters 1000, que escapa a um tenista norte-americano desde 2010.

PUB

“Estou a jogar o melhor ténis de há muito, muito tempo para cá e estou muito contente por fazê-lo aqui. Ele disputou muitos encontros e eu tive um pouco de sorte em apanhar um Del Potro com muito pouco combustível”, admitiu Isner (17.º), depois de vencer por 6-1, 7-6 (7/2). O argentino acusou o facto de estar a disputar o 16.º encontro consecutivo em cinco semanas e não assinou nenhum winner no set inicial, o que contrastou com os 19 do adversário.

No segundo set houve mais equilíbrio, mas a primeira ocasião de break surgiu quando Del Potro serviu a 4-4. Isner não aproveitou, mas, ao ganhar os três primeiros pontos do tie-break, confirmou a superioridade e terminou com um amortie de esquerda, o seu 36.º winner, dos quais 13 ases. Isner vai disputar pela quarta vez uma final de um Masters 1000, primeira em Miami, e garante desde já a reentrada no top 10.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já Del Potro vai ter umas merecidas folgas. “Não sei quando irei começar a jogar em terra batida. Primeiro, preciso de descansar, pois a minha prioridade é manter-me saudável todo o ano. Talvez salte os primeiros torneios e me prepare para Roland Garros ou para um torneio antes”, adiantou o argentino.

O outro finalista vinha do encontro entre Pablo Carreño Busta e Alexander Zverev. Carreño Busta (19.º), que não ganhava a um adversário do top 20 desde Junho passado, levou 2h42m para ultrapassar Kevin Anderson (8.º), por 6-4, 5-7 e 7-6 (8/6). O espanhol tinha perdido os quatro anteriores duelos com o sul-africano. Zverev (5.º) eliminou o croata Borna Coric (36.º) em menos de hora e meia, com um duplo, 6-4.

No torneio feminino, vai haver uma final entre campeãs do Grand Slam de 2017 e há também a possibilidade de o título ficar em casa já que a vencedora do Open dos EUA, Sloane Stephens (12.ª), vai disputar o derradeiro encontro com a letã Jelena Ostapenko (5.ª), campeã em Roland Garros.

PUB