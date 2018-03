Na conferência de antevisão ao jogo deste sábado contra o Swansea, José Mourinho, treinador do Manchester United, aproveitou para sublinhar que o internacional sueco Zlatan Ibrahimovic, que já tinha sido treinado pelo português no Inter de Milão, em 2008-09 vai deixar saudades: “Para mim é sempre triste quando os grandes jogadores vão na direcção do fim [de carreira]. Lembro-me da última partida de Figo no Inter e será sempre um dos momentos mais tristes para mim”.

Para o técnico do United, a saída de Zlatan para os LA Galaxy não é apenas uma grande perda para a equipa, mas “para todo o futebol europeu”. “Perdemos o Zlatan para sempre porque ele não regressará a este nível de futebol”. Por outro lado, Mourinho diz que a contratação do jogador será “fantástica para ele e para o futebol na América”. “O que ele consegue fazer, ensinar, atrair, o seu profissionalismo”, são algumas das qualidades apontadas por José Mourinho ao jogador.

Também Carlos Carvalhal, técnico do Swansea, foi mencionado com carinho pelo técnico português. Depois de Carvalhal se ter referido, na conferência de quinta-feira, ao colega de profissão como “o melhor treinador de sempre em Portugal”, José Mourinho não ficou atrás nos elogios. O "special one" disse aos jornalistas ingleses que conversa regularmente com Carvalhal: “Falei com ele ontem à noite e agradeci-lhe pelas palavras bonitas”. O treinador do Swansea também disse que Mourinho era “o rei dos treinadores” e que abriu a porta do estrangeiro a muitos outros técnicos nacionais. “O que ele disse é verdade”, referiu José Mourinho.

Do lado dos “red devils”, o guarda-redes Sergio Romero — suplente de David De Gea — não vai ser uma opção para o jogo de sábado, da 32.ª jornada da Premier League, depois de se ter lesionado na selecção argentina. Também Ashley Young está em dúvida para o encontro. Se o defesa não conseguir ser opção, Mourinho diz não ter problemas em levar a jogo Luke Shaw, com quem o técnico tem uma relação conturbada.

Carlos Carvalhal na sua conferência de imprensa de antevisão ao encontro quis agarrar-se à possibilidade de surpreender o Manchester United em Old Trafford: “Sabemos que eles são muito fortes em casa e ganham 95% das partidas. Para este jogo 99.9% das pessoas irão vê-los como favoritos, mas os 0.01% — eu e a minha equipa — achamos que conseguimos pontuar”. Será a primeira vez que o técnico do Swansea irá enfrentar uma equipa comandada por José Mourinho.

