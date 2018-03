O Marítimo alcançou nesta sexta-feira uma importante vitória na luta por um lugar na próxima edição da Liga Europa. No Funchal, contra o “aflito” Feirense, os madeirenses chegaram ao intervalo empatados a zero, mas nos últimos 45 minutos asseguraram a conquista dos três pontos com golos de Joel (51’ e 53’), Ricardo Valente (60’) e Jean Cléber (81’). Babanco (66’) fez o único golo da formação de Santa Maria da Feira.

Após uma fase conturbada, onde apenas conseguiu uma vitória em dez jornadas, o Marítimo está de regresso aos bons resultados e alcançou o terceiro triunfo consecutivo. No Funchal, a equipa treinada por Daniel Ramos sentiu dificuldades na primeira parte, mas Joel desbloqueou o problema para os insulares no início do segundo tempo. Contratado em Janeiro, o avançado camaronês naturalizado brasileiro bisou em apenas dois minutos (51’ e 53’), oferecendo tranquilidade aos maritimistas. Nas últimas três jornadas, o jogador, de 24 anos, apontou seis golos.

Com o domínio da partida, o Marítimo manteve o ritmo elevado e Ricardo Valente, aos 60’, fez o 3-0. Pouco depois, Babanco ainda reduziu, mas Jean Cléber colocou um ponto final nas esperanças feirenses, fixando o marcador em 4-1.

Com a vitória, o Marítimo isola-se na quinta posição, com 42 pontos, mais dois do que o Rio Ave que nesta sexta-feira defronta o Estoril. O Feirense, com mais esta derrota, mantém a penúltima posição.

