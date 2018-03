Foi uma semana marcada por ataques e contra-ataques entre as direcções de Sporting e Sp. Braga sobre alegados pagamentos em atraso de transferências e outras contas pendentes, a lançar fora de campo o confronto entre as duas equipas neste sábado. Tudo isto, no entanto, passa ao lado de Jorge Jesus, que diz já estar habituado a este tipo de jogos fora de campo.

"Para mim não é nada virgem. Há um jogo dentro do campo e outro fora do campo. O nosso adversário achou que queria começar fora do campo e trouxe o Battaglia. Estamos preparados para isso e vamos para o jogo sabendo que quem lançou este cenário tem uma estratégia. O estádio vai estar cheio de adeptos do Sp. Braga, mas espero que seja um calor desportivo, espero que respeitem o Sp. Braga e os jogadores do Sporting", declarou nesta sexta-feira o técnico "leonino" em conferência de imprensa.

Tudo o que diz respeito a pagamentos em atraso do Sporting pela transferência do médio argentino passou ao lado, garantiu Jesus, do trabalho da semana: "Influência zero. Durante a semana o trabalho foi feito em função do jogo jogado foi o que trabalhamos durante a semana, foi assim que foi enquadrado."

Durante a conferência de imprensa, foi feita a pergunta a Jesus sobre se o futebol português teria a ganhar se seguisse o exemplo de Carlos Carvalhal na Premier League, o de oferecer pastéis de nata e outros doces portugueses aos jornalistas. "É uma forma inteligente, é sempre bom estarmos perto de todos os agentes, partilhar as ideias e promover um convívio", respondeu Jesus, acrescentando que esse tipo de convívio não é nada de novo: "Não é a primeira que se faz. O Zé [Mourinho] e o Ferguson faziam isso com o vinho. Quando joguei contra o Manchester United, fui muitas vezes convidado para beber um copinho de vinho português e já estive num clube, como jogador e treinador, que oferecia pastéis de Belém. Aqui no Sporting podemos arranjar alguns doces aos nossos parceiros."

E se Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, deixasse um ovo de Páscoa à porta do quarto de Jorge Jesus na manhã antes do jogo? "Partindo do princípio que é um presente de amizade, comia com todo o prazer. O que me importa é o gesto e não vejo onde é que poderia ter veneno."

Este jogo em Braga surge numa altura de todas as decisões para toda a gente, e também para o Sporting, que, depois da viagem ao Minho, tem de estar em Madrid na quinta-feira para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa com o Atlético. Mas o Sporting irá encarar mais esta semana dura um jogo de cada vez.

"O Sporting tem estado em todas as frente. Já estivemos na Taça da Liga, temos a taça, o campeonato e a Liga Europa. A época está a chegar ao seu momento mais decisivo e este jogo é importante e decisivo para nós nos mantermos na luta pelo primeiro lugar. O jogo em Madrid será outra competição e um jogo também muito importante. Mas uma coisa de cada vez, os melhores que puderem jogar amanhã, jogam", declarou o técnico.

Jesus admitiu que alguns jogadores vieram tocados dos compromissos com as selecções, mas todos devem estar disponíveis com a excepção de Rafael Leão, lesiona durante um jogo da selecção portuguesa de sub-21. Sobre o seu adversário deste sábado, Jesus diz que seria sempre um jogo difícil e será ainda mais por os minhotos estarem num bom momento: "O Sp. Braga é o quarto classificado e vem de uma série de vitórias, seria sempre difícil. Temos a certeza de um adversário forte, mas estamos preparados para o jogo dentro das quatro linhas."

