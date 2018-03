Boavista e Tondela empataram nesta sexta-feira um golo num jogo disputado no Estádio do Bessa. A jogar em casa, onde somavam cinco vitórias consecutivas, os “axadrezados” colocaram-se em vantagem com um golo marcado pelo colombiano Leonardo Ruiz, mas Tomané, oito minutos depois, fez o golo que garante aos tondelenses um importante ponto na luta pela manutenção.

Num jogo equilibrado, o golo inaugurou surgiu após uma excelente jogada de Fábio Espinho. Aos 31’, o médio boavisteiro combinou bem com Leonardo Ruiz e o avançado emprestado pelo Sporting ao Boavista colocou a equipa da casa na frente do marcador.

A resposta do Tondela não demorou. Após um canto, Tomané fez desviou de cabeça e a bola entrou junto ao poste mais distante.

A segunda parte começou com um golo (bem) anulado a Tomané, por fora de jogo do avançado português, mas com o decorrer dos minutos o Boavista assumiu o controlo da partida e beneficiou das melhores oportunidades para conquistar os três pontos.

Com a igualdade, o Boavista passa a somar 37 pontos e mantém o 7.º lugar, enquanto o Tondela, 11.º classificado, conquista o seu 30.º ponto na I Liga.

