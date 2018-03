Deana Barroqueiro, a autora de O Corsário dos Sete Mares – Fernão Mendes Pinto, está indignada. Na quinta-feira, o jornal Hoje Macau tornou públicas as acusações que a escritora fez ao realizador João Botelho na sua página na rede social Facebook. Barroqueiro garante que o cineasta que em 2017 estreou Peregrinação, filme em que diz adaptar a obra homónima do explorador do século XVI que é o mais célebre dos títulos da literatura de viagens portuguesa, usou, sem a sua autorização, alguns personagens e episódios que não constam do original, mas do romance que a escritora lançou em 2012, na Casa das Letras (Leya).

“É mesmo uma adaptação só que o João Botelho esqueceu-se de falar comigo ou com a editora”, disse Deana Barroqueiro ao PÚBLICO esta sexta-feira, acrescentando ainda, como fizera já por escrito no Facebook, que, em momento algum, o realizador terá reconhecido publicamente que o seu livro fora uma das fontes de Peregrinação.

Foi quando os leitores de O Corsário dos Sete Mares começaram a dizer-lhe que o livro era melhor do que o filme e que o seu nome aparecia na ficha técnica, nos agradecimentos, que tomou conhecimento do que se passava. Até aí não tinha visto Peregrinação. Resolveu então, e antes de se sentar na sala de cinema, ler as entrevistas que Botelho dera a propósito do filme e começou a ver que o cineasta atribuía cenas e personagens que ela criara à obra escrita por Fernão Mendes Pinto e que falava de outras fontes, sem nunca tocar no seu nome: “Ele menciona o Aquilino Ribeiro, menciona o Fausto e não faz uma referência ao meu livro nunca, em nenhuma entrevista, em nenhum artigo.”

Para tornar mais claro até que ponto o seu romance é importante para a Peregrinação de Botelho, a autora exemplifica – Meng, a amante chinesa que aparece em muitas das fotografias de promoção do filme a lavar as cicatrizes das costas de Fernão Mendes Pinto, é uma criação sua, só que Barroqueiro coloca a cena numa aldeia junto à Muralha da China e Botelho transporta-a para Pequim. "Eu estava a assistir ao filme e a ver as minhas cenas com os pormenores todos. Quase que estaria encantada se não estivesse tão indignada. Senti-me violada.”

João Botelho e o produtor de Peregrinação, Alexandre Oliveira, não estão disponíveis para prestar declarações, mas a Ar de Filmes fez chegar ao PÚBLICO por email o seguinte esclarecimento: “Na construção do guião João Botelho inspirou-se em variadíssimos ensaios e referências à obra de Fernão Mendes Pinto. Um deles, efectivamente, foi um livro de Deana Barroqueiro, fonte de inspiração para duas ou três cenas dos episódios na China.”

Antes das filmagens, continua a mesma nota breve, tentaram contactar a escritora, “mas a verdade é que não foi possível”: “Houve o cuidado de mencionar o nome da autora em primeiro lugar nos agradecimentos do filme e, posteriormente, a produtora foi contactada pela editora do livro em questão para que, em forma de retribuição, fosse possível utilizar imagens do filme para promover a nova edição, ao que simpaticamente acedeu. Sobre o assunto não faremos mais comentários."

Notícia actualizada às 18h para acrescentar o esclarecimento da produtora de Peregrinação, de João Botelho

