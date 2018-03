Todos os copos ou chávenas de café vendidos na Califórnia vão passar a ter um aviso de presença de substâncias cancerígenas, decretou o Tribunal de Los Angeles. Várias empresas que vendem produtos à base de café, como a cadeia Starbucks, foram processadas em 2010 por uma organização sem fins lucrativos californiana e a decisão da justiça norte-americana foi conhecida esta sexta-feira.

PUB

O Tribunal decretou que a cadeia Starbucks e outros 90 estabelecimentos que vendem café devem alertar para a presença de acrilamida, um composto potencialmente tóxico que se produz durante o processo de torrefacção dos grãos de café.

A lei estatal diz que a acrilamida é cancerígena e que deve ser vendida com um aviso, legislação que os pontos de venda de café não cumpriam. O conjunto das empresas que vendem café, lideradas pela Starbucks, acreditam que os níveis de acrilamida presentes no seu café são insignificantes e salientam os seus benefícios para a saúde.

PUB

Mas isso não chegou para convencer a juíza Elihu Berle, citada pela BBC, que diz que os advogados de defesa não conseguiram provar que “o consumo de café oferece benefícios para a saúde humana”, pelo que vão ter que passar a avisar os seus clientes do perigo. “Enquanto a acusação oferecia provas de que o consumo de café aumenta o risco de danos em fetos, bebés, crianças e adultos, os médicos e especialistas ouvidos por parte dos réus só declararam que não tinham opinião sobre o caso”, disse a juíza, citada pelo Guardian.

As empresas têm até ao dia 10 de Abril para contestar a decisão. Em comunicado, a Associação Nacional de Café diz que o vai fazer. “Os rótulos a alertar para o perigo de cancro podem ser enganosos. O governo norte-americano, nas suas directrizes alimentares, coloca o café enquanto parte de um estilo de vida saudável”, lê-se no comunicado, citado pela BBC.

A organização que colocou os vendedores de café em tribunal defende que devem pagar 2500 dólares por cada pessoa que expuseram à acrilamida desde 2002. Só na próxima fase do julgamento é que se vai determinar o valor das multas a serem aplicadas aos infractores.

O que é a acrilamida?

A acrilamida é um composto sintético utilizado para produzir poliacrilamida, usada na depuração de água potável, no tratamento de águas residuais, como vedante na construção e reparação de diques, túneis e esgotos, em produtos cosméticos e de higiene pessoal.

A acrilamida também está presente no fumo do tabaco e em alguns alimentos. Convém ficar claro que a acrilamida não é um aditivo. Logo, não é acrescentada voluntariamente a um alimento. Também não é um resíduo, pelo que não pode ser comparada com os resíduos de pesticidas que existem nalguns alimentos. A formação de acrilamida surge no decorrer do normal processo de cozedura.

Os produtos susceptíveis de conter taxas elevadas de acrilamida são, principalmente, os ricos em amido (batatas e cereais de pequeno-almoço) cozinhados a elevada temperatura. Referimo-nos às batatas fritas, às tostas, ao pão, às bolachas, aos aperitivos e aos cereais de pequeno-almoço. Nas batatas fritas (tanto as embaladas como as feitas em casa), foram encontradas taxas relativamente significativas, quando comparadas com as dos restantes produtos testados.

Uma das razões pelas quais se encontra maior quantidade de acrilamida nos produtos ricos em amido do que na carne cozinhada, por exemplo, é porque, nesta última, ocorre uma melhor interacção entre a formação e a eliminação deste composto. Por outras palavras, a acrilamida que se forma durante a cozedura da carne é, na sua maioria, eliminada de seguida. O amido, pelo contrário, é um vector muito passivo, que retarda a eliminação da acrilamida formada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Estudos em animais mostram que o composto pode causar tumores – e que pode, potencialmente, causar cancro em humanos.

E quanto ao café?

O café foi retirado da lista de possíveis cancerígenos da Organização Mundial de Saúde (organismo da ONU) em 2016. De acordo com um estudo da universidade de Harvard, cerca de 62% dos norte-americanos bebem café diariamente. Quase duas décadas de investigação sobre os benefícios e malefícios do café concluem que é bom para o organismo e ajuda a reduzir o perigo de doenças como o cancro, doenças coronárias e Alzheimer. Nos EUA, a cidade que mais consome café é Nova Iorque – cada habitante consome 6,7 vezes mais café do que o habitante médio de outras cidades.

PUB