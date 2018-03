Os serviços de segurança interna estão preocupados com os movimentos anarquistas que ocuparam casas devolutas em Lisboa e no Porto “enquanto forma de protesto contra o capitalismo”.

Estes grupos são descritos no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) deste ano – que acaba de ser divulgado – como sendo "de cariz radical”, tentando mobilizar os moradores de “zonas urbanas sensíveis” instrumentalizando-os.

Acrescenta o documento que aos “factores de risco” daquelas áreas associam-se dinâmicas de criminalidade por parte de “grupos violentos residentes” e “comportamentos de resistência contra a autoridade do Estado, principalmente forças de segurança”.

Em Setembro, um grupo de cidadãos, Assembleia de Ocupação de Lisboa (AOLX), instalou-se num prédio em Arroios, Lisboa, em protesto contra o avanço da “especulação imobiliária”. Em Janeiro, foram despejados pela Câmara Municipal de Lisboa. No Porto, em Outubro, a autarquia despejou 21 pessoas de uma escola ocupada.

Esta preocupação do RASI com os "anarquistas" é enquadrada no campo dos extremismos políticos, onde os autores do relatório encaixam ainda a extrema-direita portuguesa. Sobre este grupo, referem que a violência “permaneceu como um traço marcante”. Registaram incidentes, “nomeadamente agressões a militantes antifascistas”, e o envolvimento de militantes do movimento skinhead neonazi em actividades criminosas.

Já em relação aos grupos anarquistas, os serviços registaram a organização de actividades “de propaganda e de doutrinação ideológica” – com a publicação de jornais, organização de palestras, debates, projecções de filmes, apresentações de livros – e contactos internacionais feitos para “aproximar o movimento português da teoria e praxis insurreccionais”, tendo alguns militantes participado em "protestos violentos contra o G-20 na Alemanha”.

“Reconquista” da Europa

Quanto à extrema-direita portuguesa, prossegue o RASI, desenvolveu uma continuidade de “aproximação às principais tendências europeias” naquilo que o documento descreve como a luta pela “reconquista” da Europa pelos europeus. “Para além de intensificarem os contactos internacionais, estes extremistas desenvolveram um esforço de convergência dos seus diferentes sectores (identitários, nacional-socialistas, skinheads), no sentido de promoverem, no plano político e metapolítico, os seus objectivos. Assistiu-se a um reforço da propaganda online e à multiplicação de iniciativas com alguma visibilidade – como concertos, conferências, apresentações de livros e protestos simbólicos – participadas por militantes de diferentes quadrantes.”

A preocupação com a extrema-direita é mais detalhada. O RASI refere ainda "grupos criminosos violentos e organizados" que promovem interesses "na segurança privada", especialmente na diversão nocturna que, "na última década, se tem consolidado como terreno fértil para esses grupos". Os biker 1%, que não hesitam em recorrer à força, e os clubes Biker MC1% representam uma "preocupação securitária acrescida", acrescenta.

