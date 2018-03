É o ministro das Finanças que decide concursos médicos, quando são pagas as dívidas dos hospitais, que são autorizadas as compras de equipamento. Palavras do deputado do PSD Adão e Silva, que abriu o debate esta quinta-feira no Parlamento. Um pedido feito com carácter de urgência para discutir o estado da saúde em Portugal.

“O ministro das Finanças é que decide que os concursos para médicos, tão urgentes, devem ser adiados. O ministro das Finanças é que determina a quem e quando os hospitais podem pagar as dívidas. O ministro das Finanças é que autoriza a compra de equipamentos médicos e as obras de melhoria ou ampliação dos hospitais e dos centros de saúde”, afirmou Adão e Silva em plenário.

“E o ministro da Saúde?”, lançou a questão, para rematar: “Não existe, ou melhor, é cada vez mais a ‘flor na lapela’ do Serviço Nacional de Saúde, reduzido a um mero protectorado do Imperador Centeno que, sem tino, põe e dispõe sobre quem deve e quem não deve ter acesso a cuidados de saúde com equipamentos modernos, em espaços adequados e profissionais motivados”.

Em resposta, o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, disse ser hora de acabar com “o discurso de retórica”, afirmando que “o Governo definiu como prioridade as pessoas e aposta nos serviços públicos de saúde depois de desinvestimento recente”. “O SNS está hoje melhor, como reconhecem entidades independentes internacionais e nacionais”, continuou, dizendo que em “mais de metade das especialidades melhoraram os tempos máximos de resposta garantidos” e no final do ano mais utentes terão médico de família.

“O SNS conta com mais oito mil profissionais do que 2015, tem mais médicos no interior, invertemos a tendência de emigração, em todos os hospitais do país existem programas de investimento”, afirmou, para concluir a intervenção. “No final do ano teremos o melhor stock de prazos de pagamento e dívidas em atraso”, disse.

