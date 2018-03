O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, garantiu nesta quinta-feira, depois do debate de urgência pedido pelo PSD por causa da situação da saúde, que o actual Governo criou menos grupos de trabalho e registou menos greves do que o anterior executivo PSD/CDS. O governante respondia assim às críticas dos sociais-democratas durante o plenário.

PUB

“O PSD tem o desplante de dizer que temos muitas greves. Nós, em 19 meses, tivemos muito menos greves do que o governo de Passos Coelho. Falou que criávamos imensos grupos de trabalho. Quantos grupos de trabalho criou o PSD no mesmo período de governo? Setenta e seis. E o actual governo? Trinta e cinco. A seriedade da luta política do PSD está no seu nível mínimo”, afirmou Adalberto Campos Fernandes.

Questionado sobre se os 35 grupos criados até ao momento não seriam de mais, o ministro disse que todos os governos necessitam de grupos de trabalho para qualificar e apoiar a decisão política. “Quando se trabalha, por exemplo, uma proposta de lei de bases, ganhamos muito em ter pessoas qualificadas que não são da administração pública, mas que vêm da academia e da comunidade científica e que vêm enriquecer a preparação dos instrumentos legislativos. Em qualquer parte do mundo é uma prática corrente, como é também a criação de estruturas de missão”, reforçou.

PUB

Num novo ataque ao discurso do PSD, Adalberto Campos Fernandes afirmou que aquele partido recusa-se a comentar os factos: “melhor acesso, cobertura e desempenho”. “E ataca o Governo como se não tivesse a humildade política de reconhecer que num serviço nacional de saúde nunca está tudo feito. Terminaremos o mandato com um SNS muito melhor do que aquele que encontrámos, mas acreditamos que vamos ter nessa altura ainda muitos problemas por resolver”, concluiu.

PUB