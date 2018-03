O Governo britânico actualizou esta quinta-feira a lista de conselhos para cidadãos britânicos que vão viajar para o estrangeiro. No conjunto das notas relativas a Portugal, há agora um novo aviso: o de ameaça terrorista.

PUB

O Reino Unido indica que a possibilidade de ocorrerem ataques terroristas em Portugal "não pode ser excluída". "Os ataques podem ser indiscriminados, incluindo nos locais visitados por estrangeiros", avisa Londres.

Em relação ao risco global de terrorismo, e não concretamente sobre Portugal, Londres diz que "há uma maior ameaça de ataques terroristas em todo o mundo contra os interesses do Reino Unido e contra cidadãos britânicos por parte de grupos ou indivíduos motivados pelo conflito no Iraque e na Síria" e que os britânicos "devem manter-se particularmente vigilantes" durante o período da Páscoa, segundo se lê na nota partilhada no site do Governo britânico.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Relativamente a todos os países em que a possibilidade de um atentado é mencionada pelo Governo britânico, é disponibilizada a seguinte lista de recomendações:

Mantenha-se atento às notícias da região e do país;

Mantenha-se vigilante em espaços públicos e locais frequentados por estrangeiros, como hotéis, restaurantes, bares e locais normalmente frequentados por multidões como mercados, centros comerciais ou locais desportivos;

Mantenha-se atento em datas religiosas (como o mês do Ramadão) e feriados nacionais;

Esteja atento a qualquer coisa que lhe pareça suspeita e reporte-a imediatamente às autoridades locais;

Pense nas rotas que vai utilizar e desenhe um plano de fuga em caso de incidente;

Tenha o seu telemóvel carregado com bateria e com os números de emergência registados;

Nos aeroportos, minimize o tempo que passe nas áreas públicas, geralmente menos protegidas. Depois de chegar, deixe o aeroporto o mais rápido possível.

Esta alteração relativamente a Portugal no site do Governo britânico surge no mesmo dia em que foi divulgado o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI). O documento apresentado na Assembleia da República nota que a ameaça terrorista em Portugal é classificada como moderada, mas lembra que exista a possibilidade de o país ser utilizado como plataforma de trânsito ou apoio logístico para o recrutamento de jihadistas.

O relatório afirma que "continuam a não ser identificadas referências específicas" a Portugal na propaganda difundida pelos grupos e organizações terroristas e acrescenta que não foram agravados indícios de execução de atentados.

PUB