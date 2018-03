As autoridades policiais registaram 7066 ocorrências ilícitas em ambiente escolar, mais de metade das quais nos distritos de Lisboa e Porto, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) referente ao ano passado.

De acordo com o documento, 63% do total de ocorrências foram de natureza criminal. Por comparação com 2016 verifica-se uma diminuição global de ocorrências em ambiente escolar, menos 6,9%, e também de ocorrências de natureza criminal, da ordem dos 6,2%. Em 2017, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública registaram 3286 crimes no interior das escolas e 1210 no exterior dos estabelecimentos de ensino.

No distrito de Lisboa foram registados 3173 ilícitos e no Porto 898, seguindo-se Setúbal com 582 ocorrências, Aveiro (385), Faro (333), Braga (322), Leiria (232), Coimbra (176), Açores (133), Madeira (115), Évora (110), Santarém (92), Vila Real (78) e Portalegre (77). Nos distritos de Viseu, Castelo Branco e Beja foram registados 66 casos em cada, enquanto na Guarda e em Bragança as autoridades registaram 62 casos em cada distrito. Viana do Castelo foi onde se registaram menos ocorrências (38).

Relativamente ao programa Escola Segura, vocacionado para a segurança de toda a comunidade escolar e desenvolvido pela Guarda Nacional Republicana e pela Policia de Segurança Pública, os dados do RASI indicam que as forças de segurança tiveram afectos em exclusivo a esta função um total de 741 elementos. O programa abrange 8479 estabelecimentos de ensino, envolvendo 1.840.742 alunos.

O RASI reúne os indicadores de criminalidade registados pela Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Polícia Marítima, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Autoridade Tributária e Aduaneira e Polícia Judiciária Militar.

