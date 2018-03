Há dois anos — fez ontem — mudei de emprego. Estava há tantos anos na mesma redacção, que actualizar o Curriculum Vitae foi muito mais difícil do que eu imaginava. Apercebi-me de que havia um vazio em relação a 17 anos da minha vida profissional, apesar de terem sido os mais ricos até então. Eu tinha parado de actualizar o CV há muito tempo. Quando era preciso apresentar-me, em alguma situação pública, preferia fazer um pequeno texto biográfico do género daquele que explica aos leitores do PÚBLICO quem sou e que deixa margem para falar um pouco de mim e das minhas origens.

Decidi, então, que queria tudo resumido numa página A4, com hiperlinks na versão digital. Ao fim de duas décadas de descontos para a segurança social, resumirmo-nos nos a um papel de 21 por 29 cm é um exercício curioso que nada tem de modesto: têm de lá estar as coisas importantes (como as escolas em que estudámos, as línguas que falamos e as formações que fizemos), mas tem de lá estar sobretudo o melhor de nós (se fazemos voluntariado, que trabalhos relevantes assinámos, em que sítios deixámos as nossas marcas).

Há outras coisas que nos definem e que nunca pomos no currículo — nem é suposto. A educação que os pais nos deram, os livros que lemos, as viagens que fizemos e as pessoas que mais gostámos de conhecer não têm lugar num documento em que os nomes das universidades se atropelam e as médias entram em competição. Eu tinha óptimas notas na escola, mas o que é que isso diz de mim? Seria estudiosa e trabalhadora ou copiona e preguiçosa? Para uma resposta correcta era preciso conhecerem os meus pais, a exigência que punham na organização dos meus cadernos, a confiança e a liberdade que me davam para estudar seguindo o método que me apetecesse e a responsabilidade que me pediam no final do ano.

Há três tipos de currículos que contam: o nosso nome de família (se bem que em Lisboa os apelidos influentes sejam uns e em Freixo de Espada a Cinta outros), a nossa rede de contactos (as pessoas que temos à volta, que nos recomendam porque nos conhecem ou que nos chamam para trabalhar com elas) e a nossa pegada profissional (o que fizemos e ainda queremos fazer). Todos estes tipos de CV podem ter uma forte componente de marketing (chamemos-lhe assim) associada.

Recentemente, e no rescaldo do caso político, entretanto encerrado, do CV de Feliciano Barreiras Duarte, ficámos a saber que há outro dado que conta para o currículo: o sítio onde nascemos. E nesta lógica territorial, aparentemente, mais vale nascer no Nordeste do que no Oeste.

Senti-me verdadeiramente privilegiada quando ouvi Miguel Sousa Tavares dizer na SIC, a propósito da escolha de José Silvano, um homem da minha terra, para secretário-geral do PSD, que “os transmontanos normalmente são boa gente e não fazem malabarismos”. O próprio Silvano já havia dito que "como bom transmontano" que é, não terá "medo de nada nem de ninguém".

Da próxima vez que actualizar o currículo, não posso esquecer-me deste dado relevante: sou transmontana e se procuram uma malabarista, não sou eu. Ninguém ousará dizer que essa informação está a mais, nem a menos no meu currículo. Tenho certidão de nascimento para comprovar o facto.

