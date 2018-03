Força, mais estudantes para as universidades!

PUB

Maria de Lurdes Rodrigues deu uma entrevista – sem grande interesse, diga-se de passagem - ao PÚBLICO de 17 de Março. A ex-ministra da Educação (de má memória) disse que quer “alargar a percentagem de jovens que aos 20 anos está a frequentar o ensino superior [como se o nosso país não tivesse já um excesso de universidades, institutos politécnicos e escolas superiores], e quer criar residências universitárias na periferia de Lisboa”. Provavelmente, essas residências universitárias serão para os filhos dos estrangeiros, estrangeiros estes que usufruindo de um estatuto social e económico superiores aos pais dos nossos jovens, e tendo ficando encantados com a nossa Lisboa, decidiram colocar os filhos nas nossas universidades…

A pretensão e visão educativa de Maria de Lurdes Rodrigues não deixará de ser disparatada e megalómana visto que alargar a percentagem de jovens nas universidades significa que estes vão continuar a sair às fornadas para engrossarem o desemprego. É sabido que milhares de jovens licenciados ( muitos com graus académicos de mestrado e doutoramento) trabalham em call-centers, nas caixas dos supermercados, nas padarias, nas livrarias, nos cafés… Outros abalam, com o coração partido, rumo ao estrangeiro para procurarem um trabalho que lhe confira mais dignidade para a formação que obtiveram.

PUB

Maria de Lurdes Rodrigues parece que vive noutro planeta e não se dá conta, embrenhada nas suas sociologias, que o nosso país tem um grave problema. Os jovens, com estudos superiores, que têm a sorte de arranjar trabalho são miseravelmente pagos, são, em muitos aspectos, explorados pelas entidades patronais e têm supina dificuldade em constituírem família que será a base estruturante de um país (os idosos continuam a aumentar e o problema demográfico agudiza-se). Melhor seria que descesse à Terra e assentasse bem os pés na (ir) realidade desta pátria feita à medida de muitos parolos que nos (des)governam.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

António Cândido Miguéis, Vila Real

Certezas, lapsos e prudência

O relatório dos incêndios de Outubro não se limita a descrever as condições meteorológicas adversas e a apontar o dedo às incompetências do Governo. Alude a comportamentos erróneos da Autoridade Nacional de Protecção Civil, da EDP e de alguns cidadãos mediante a realização de queimadas que devem obedecer a um licenciamento e medidas preventivas. No entanto, após a sua divulgação surgiram algumas vozes a refutar determinadas circunstâncias (…). Algo que o veredicto do tempo esclarecerá e paralelamente contribuirá para o seu enriquecimento. Todavia, por enquanto, façamos das questões consensuais uma base de trabalho para que possamos evitar, no universo próximo, consequências semelhantes às dos incêndios referenciados e de Pedrógão Grande que, infelizmente, estão bem vivas na memória de todos. É que depois é tarde demais.

Manuel Vargas, Aljustrel

PUB