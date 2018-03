Tendo lido mais uma notícia no Guardian Weekly sobre a tragédia venezuelana, acerca da qual toda a esquerda portuguesa, com especial destaque para o Bloco e o PCP, guarda o mais infame silêncio, resolvi pegar num escadote e extrair de uma das prateleiras mais altas da minha biblioteca um opúsculo que o saudoso dr. Álvaro Cunhal publicou em 1974 (Ed. Avante), A superioridade moral dos comunistas.

PUB

Duas ou três pérolas bastam para ficarmos conversados sobre a massa de que se faz essa alegada superioridade: “Os comunistas não se distinguem apenas pelos seus elevados objectivos e pela sua acção revolucionária. Distinguem-se também pelos seus elevados princípios morais. [...] A moral dos comunistas é contrária e superior à moral burguesa.” Esta só inspira baixeza: “Individualismo e egoísmo ferozes, indiferença pela sorte dos seres humanos, rapacidade, venalidade, completa falta de escrúpulos.” Já aquela só inspira elevação: “a combatividade, a determinação, o espírito de organização, a coesão, a solidariedade, o hábito da ajuda recíproca, a disciplina, a abnegação, a capacidade de sacrifício”, etc. “A moral comunista [...] serve a luta para pôr fim ao capitalismo e à exploração do homem pelo homem.” É portanto em simultâneo um produto e um condimento da luta de classes.

Até aqui estamos no domínio do cómico, mas permanece misterioso o motivo pelo qual se deve apoiar incondicionalmente regimes abjectos, que primam pelo escárnio a que votam os mais elementares direitos humanos. E, porém, à medida que a leitura progride, a névoa dissipa-se, e a verdade irrompe em todo o seu esplendor comunista.

PUB

A Revolução de Outubro transformou numa “aquisição histórica” o que a teoria já deixava prever. Uma aquisição com um “poder de atracção e de convencimento mil vezes superior ao da mais bela das utopias”. A realidade superou todos os sonhos! E daí? Daí, “onde quer que se oponha o socialismo por que se luta ao socialismo tal como existe enfraquece-se e compromete-se a força ideológica, política e moral do proletariado e da sua vanguarda revolucionária”. É, em toda a parte, extraordinariamente motivador o saber-se que “se luta por um regime social que é já uma realidade em numerosos países” (a URSS, os países soviéticos tutelados por Moscovo), e não por uma simples miragem.

Ou seja, os comunistas (leninistas, trotskistas ou maoístas), no momento em que abraçaram a luta contra o capitalismo e o imperialismo, selaram um pacto de sangue, assinaram um contrato de cumplicidade com todos e toda a espécie de lutadores em prol da libertação do homem. Mesmo quando apenas apregoam e não lutam por coisa nenhuma, a não ser, com característica abnegação proletária, pelo seu próprio domínio pessoal. Como o palhaço sanguinário que preside ao dramático destino dos venezuelanos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na Venezuela, falta comida, faltam remédios, faltam empregos, faltam coisas básicas de uso diário (como papel higiénico, por exemplo). Falta liberdade, falta democracia e falta respeito pelos mais elementares direitos humanos. Segundo o FMI, a inflação atingirá este ano a cifra fantasmagórica dos 13.000%! O que dava para comer ao almoço já não dá para comer ao jantar. Nas fronteiras da Colômbia e do Brasil lavra uma crise de refugiados que faz lembrar a que se viveu na Europa em 2016. Só na segunda metade de 2017, o fluxo oficial de refugiados abrangeu mais de meio milhão de pessoas; se contarmos com a imigração ilegal e clandestina, o número dispara para um milhão. Pessoas há que matam uma vaca à pedrada para lhe arrancar pedaços de carne. O abate de cavalos para comer tornou-se rotineiro. Há barcos de pesca assaltados na mira de roubar sardinhas. Comer duas vezes ao dia é um luxo exorbitante. Os venezuelanos perderam em média 11kg de peso em relação a 2015. Em Cúcuta, uma cidade fronteiriça da Colômbia que se tornou um dos principais pontos de recepção de refugiados, vendem-se alianças de casamento, e até cabelo humano, para arranjar alguns vinténs. A insegurança é total: multiplicam-se os roubos, assaltos e outros crimes e violências. Em muitas cidades, sair à noite é um risco enorme, que só se enfrenta por grande necessidade e com grande coragem. Toda a contestação política é reprimida pela tropa montada em carros de combate, e imputada a agentes do imperialismo americano. As prisões são arbitrárias, a tortura é um método corrente de interrogatório policial. Adoecer, ter o azar de ficar doente, é uma perspectiva que gera pânico. Nicolás Maduro, a um tempo palhaço, ditador e tirano, rejeitou categoricamente a ajuda humanitária — comida e medicamentos — que lhe foi oferecida pela comunidade internacional. Um país orgulhosamente socialista não necessita, por definição, de ajuda humanitária. Estados há que torneiam o bloqueio enviando remédios a coberto de prescrições médicas individuais.

Finalmente, a cereja em cima do bolo: em 2017, Maduro vendeu à Goldman Sachs (!) a dívida da empresa Petróleos da Venezuela, detida pelo banco central de Caracas, no valor de 2,8 mil milhões de dólares... Mas o gigante financeiro global apenas a avaliou em 856 milhões de euros, ou seja, 31% do valor facial dos 2,8 mil milhões de dólares em que essa dívida estava cifrada pelas autoridades venezuelanas! Enfim, também a Maduro falta alguma coisa — dinheiro. Ele lá saberá quanto precisa de pagar aos esbirros que o defendem e sustentam no poder. Pensa-se, e não se crê: é este socialismo que a nossa esquerda protege e ao mesmo tempo esconde? É.

Mas a esquerda não arranjará por aí um cortejo fúnebre nocturno, com velas, cânticos e cordões humanos de luto pelo martírio da Venezuela, tal como arranjou um cortejo festivo para comemoração da independência de Timor Lorosae? Não. Porque “onde quer que se oponha o socialismo por que se luta ao socialismo tal como existe enfraquece-se e compromete-se a força ideológica, política e moral do proletariado e da sua vanguarda revolucionária”. Na América Latina, em países como a Venezuela de Nicolás Maduro, a Bolívia de Evo Morales, o Equador de Rafael Correa, a Nicarágua de Daniel Ortega, o “socialismo bolivariano” é o “socialismo tal como existe”.

PUB