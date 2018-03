As alterações na equipa de Donald Trump continuam a suceder-se. Nesta quarta-feira, o líder norte-americano demitiu David Shulkin do cargo de secretário do Departamento de Assuntos Veteranos dos EUA. Ronny Jackson, o médico pessoal de Trump, será o próximo a assumir a pasta. A decisão foi avançada pelo Presidente norte-americano através do Twitter. Shulkin é a 26.ª demissão da administração Trump.

Fontes da Casa Branca citadas pela Reuters sob anonimato explicaram que o afastamento de Shulkin se deve à especulação sobre o seu futuro na Casa Branca, pelo que a Administração decidiu tomar uma decisão. Desde Julho que Shulkin estava envolvido polémicas. Uma delas está relacionada com bilhetes grátis que recebeu para assistir a um torneio de ténis no Reino Unido.

Robert Wilkie, advogado e membro do Governo norte-americano, irá assumir o cargo interinamente até que Ronny Jackson, de 50 anos, assuma a pasta.

O médico pessoal de Donald Trump chegou à Casa Branca ainda quando George W. Bush era Presidente. Foi ele o responsável pela condução de uma série de exames físicos e psicológicos a que Donald Trump foi sujeito e que classificaram o actual Presidente como alguém de "excelente saúde". Os exames, conhecidos no início deste ano, avaliaram ainda a capacidade cognitiva de Donald Trump com “nota máxima” através de um rastreio neurológico de dez minutos, escolhido pelo Departamento de Assuntos Veteranos dos EUA.

Natural do Texas, Ronny Jackson integrou uma equipa de emergência médica no Iraque, onde acompanhou o Exército norte-americano.

“O almirante Jackson está altamente treinado e qualificado e também ele próprio serviu [no Exército], testemunhou o sacrifício dos nossos veteranos e sabe o que o nosso país lhes deve”. Sobre Shulkin, Trump notou que “foi um grande apoiante dos veteranos” e afirmou-se grato pelo serviço prestado.

