Pelo menos 68 pessoas morreram na noite desta quarta-feira (madrugada de quinta-feira em Lisboa) depois de ter havido distúrbios seguidos de um incêndio na sede da polícia regional do estado venezuelano de Carabolo, na cidade de Valência (a cerca de 150 quilómetros da capital), segundo informou o Governo do país.

A contagem das vítimas não está fechada, e as autoridades dizem que os investigadores forenses estão ainda a averiguar o número de mortos. Ainda não se sabe quantos feridos há.

O procurador-geral venezuelano, Tarek Saab, disse no Twitter que foi aberta uma investigação para averiguar o sucedido “perante os terríveis acontecimentos” desta noite. E afirmou ainda que, segundo os resultados preliminares, havia pelo menos duas mulheres entre os 68 mortos, que se encontravam de visita à instituição prisional, onde pernoitariam.

Os motins em prisões na Venezuela – que muitas vezes não têm as condições de segurança necessárias, ficando repletas de drogas e crime – não são raros, e há registo de outros episódios sangrentos nos últimos anos (ainda em Agosto do ano passado houve 37 mortos no Sul do país, por exemplo, diz o jornal venezuelano El Nacional). Mas este é o segundo incidente mais grave da história prisional do país — seguindo-se a um incêndio na prisão de Sabaneta, também após distúrbios, há mais de 20 anos, escreve o El País.

“Há pessoas que estão dentro daquelas masmorras… e as autoridades não sabem que elas existem porque não se atrevem a entrar”, comentou o activista Humberto Prado, citado pela Reuters, que defende os direitos dentro das prisões. O episódio gerou indignação e queixas em relação à sobrelotação e à falta de condições nos estabelecimentos prisionais venezuelanos.

O El País conta que o motim começou no dia de visitas conjugais, quando alguns reclusos apanharam um guarda prisional e tentaram fazer dele refém. Um dos cabecilhas dos rebeldes exigiu então às autoridades uma série de condições mas, perante o silêncio da polícia, alguns reclusos começaram a queimar colchões, o que acabou por gerar um fogo de maiores dimensões.

