A justiça francesa quer Sarkozy julgado por corrupção e tráfico de influências no chamado caso das escutas, que envolvem o seu advogado e amigo Thierry Herzog e um magistrado, Gilbert Azibert. A notícia está a ser avançada pela imprensa francesa e, como escreve o Le Monde, os "deveres judiciais de Sarkozy multiplicam-se". Dias depois de ter sido detido e ouvido para explicar matérias relacionadas com financiamento ilegal da sua campanha com dinheiro proveniente do regime líbio de Khadafi, o antigo Presidente francês vê agora o processo do caso das escutas enviado para o Tribunal de Cassação, uma das mais altas instâncias judiciárias francesas.

O caso tem origem em escutas de conversas que Sarkozy teve com o advogado e que foram validadas, após disputa judicial, pelo Tribunal de Cassação. Ambos discutiram formas de obtenção de informação que, à data, se encontrava protegida pelo segredo de justiça e que estava relacionada com um outro processo em que Sarkozy estava envolvido.

Entre as propostas apresentadas por Sarkozy ao seu advogado para ter acesso ao processo, estava a promoção do magistrado Gilbert Azibert. Em troca, o antigo Presidente queria informações sobre um caso em que era suspeito, mais uma vez, de financiamento ilegal da campanha de 2012 através da herdeira do império L’Oreal, Liliane Bettencourt – este caso nunca chegou a tribunal por falta de provas.

