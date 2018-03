A data para o encontro entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente do Sul, Moon Jae-in, foi revelada: 27 de Abril, como noticia a CNN nesta quinta-feira. É a primeira vez que os dois representantes dos mais altos cargos das duas Coreias se encontram desde 2007 — nesse ano, o Presidente Roh Moo-hyun visitou Pyongyang para conversações com Kim Jong-il (o pai do actual líder).

A data foi definida por duas delegações (uma de cada país), depois de um breve encontro na zona desmilitarizada. Este encontro reflecte um esforço diplomático por parte do líder da Coreia do Norte, que tem mostrado uma posição menos dura nos últimos tempos: além do encontro com Moon Jae-in, Kim esteve esta semana numa visita “não oficial” à aliada China – a primeira viagem desde que está no poder, tendo sido abordada a questão da desnuclearização – e tem também um encontro marcado com o Presidente dos EUA, Donald Trump, que está previsto para Maio, em data ainda a definir.

Kim Jong-un deixou o convite para uma cimeira ao Presidente da Coreia do Sul em Fevereiro, com a intenção de que o encontro se realizasse em Pyongyang. O convite foi entregue pela irmã de Kim Jong-un (Kim Yo-jong) ao líder sul-coreano, depois de assistir à abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, onde participaram alguns atletas norte-coreanos. Kim Yo-jong foi a primeira representante da dinastia Kim a atravessar a linha que divide a Coreia desde que a guerra começou em 1950 (os dois lados continuam oficialmente em guerra já que em 1953 assinaram um armistício, não a paz).

