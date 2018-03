O ex-assessor de Michel Temer, José Yunes, foi detido esta quinta-feira pela Polícia Federal brasileira no âmbito de uma investigação que envolve o próprio Presidente. Foram detidos ainda outros aliados e amigos pessoais de Temer por causa da mesma operação.

PUB

Yunes foi assessor presidencial de Temer até ter apresentado a demissão, em 2016, depois de ter sido implicado num esquema de corrupção pelo director de relações internacionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. Yunes terá facilitado o pagamento de dez milhões de reais (2,5 milhões de euros) em 2014 ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o partido do Presidente.

O advogado de Yunes, José Oliveira Lima, diz que a detenção do ex-assessor “é inaceitável”. Numa nota divulgada pela imprensa brasileira, onde dá conta da detenção, Lima descreve o cliente como tendo uma carreira “com mais de 50 anos de advocacia, que sempre que intimado ou mesmo espontaneamente compareceu a todos os actos para colaborar”.

PUB

Foram também detidos o ex-coronel da Polícia Militar, João Baptista Filho, e o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, ambos aliados de Temer. O dono da empresa portuária Rodrimar, Antonio Grecco, foi igualmente detido.

As prisões foram autorizadas pelo juiz Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal e fazem parte da Operação Skala que investiga o suspeito favorecimento de certas empresas do sector portuário através de um decreto assinado por Temer. A lei em causa, aprovada no ano passado, amplia os prazos dos contratos de concessão às empresas que operam nos portos brasileiros e permite que possam ser renovados até perfazerem 70 anos.

PUB