À fogueira com ele

Vários locais

Dia 31 de Março

No sábado de Aleluia cumpre-se, um pouco por todo o país, a tradição de queimar a imagem de Judas Iscariotes, como metáfora religiosa para a purificação das almas e, no registo pagão, para receber a renovação primaveril. Nalguns sítios, o ritual tornou-se espectáculo e mesmo atracção turística. Viana do Castelo parte às 11h para um cortejo pela cidade em direcção ao Campo do Castelo, local de julgamento e execução do traidor. Em Palmela, a partir das 21h30, 17 grupos locais acompanham com música, teatro e animação de rua um percurso que culmina em fogo-de-artifício no centro histórico. A queima de Vila do Conde inspira-se na água e no Aqueduto de Santa Clara para apresentar uma coreografia colectiva em Caxinas, às 22h30. Tondela dá outras dimensões à Queima do Judas, num grande espectáculo de rua multidisciplinar (às 23h30, em frente ao Pavilhão Municipal). Conduzido pela Trigo Limpo - Teatro Acert, mobiliza mais de cem participantes para rebentar com "o símbolo de todos os males". Um ritual ainda mais necessário este ano: "O mesmo fogo que, em 2017, destruiu avassaladoramente pessoas e bens e devastou a paisagem da nossa região" – explica a companhia – "vai servir para que artistas e comunidade, juntos num colectivo, 'queimem' uma figura gigantesca representativa de tudo o que nos oprime e festivamente expurguem todos os males numa lavagem de alma única e transformadora".

Grátis

Na Páscoa come-se bem

Fundão

Até 1 de Abril

A par dos rituais e das restrições da quadra, o Fundão põe na mesa uma ementa de tentações. Domingo é o último dia para as saborear no festival gastronómico Aqui Come-se Bem - Sabores da Páscoa. Inserido na programação Quadragésima - Ciclo de Tradições da Quaresma e Semana Santa, combina tradições e sabores em 24 restaurantes e sete pastelarias do concelho. Não faltam o cabrito, os maranhos, a chanfana, o borrego, o bacalhau e o arroz de carqueja. Para entrada, bolo de azeite com queijo, chouriça frita de javali ou cherovia frita. A adoçar a ementa estão papas de carolo, mil-folhas de arroz doce e queijo com doce de abóbora ou cereja. Por falar na fruta da terra, as facturas das refeições dão descontos em passeios de comboio pelas cerejeiras em flor.

Nos restaurantes A Cereja – Hotel Príncipe da Beira, Alambique de Ouro, As Tílias, Boguinhas, Cantinho dos Grelhados, Cascata, Dom Dinis, Dom Vicente, Hermínia, Marisqueira Bela Vista, Moagem d'Avó, O Beiral, O Calhambeque, O Paladar'te, O Parque, O Telhas, O Sítio do Vale, O Mário, Papas e Migas, O Cerejal, Fiado, Hotel Rural Casa da Eira, O Pipo e O Fernandes, e nas pastelarias A Laranjinha, Arte e Doce, Flor do Fundão, Formiga, Paris, Salgados da Ana e Soraia

A vila estava toda engalanada

Monção

De 2 a 15 de Abril

Em Monção, a Primavera é recebida com as cores das camélias. Autarquia, comerciantes, empresários e particulares associam-se para decorar com flores e motivos florais varandas, balcões, montras e espaços públicos do concelho. O ponto alto da iniciativa Vila Florida será o fim-de-semana de 7 e 8 de Abril, altura de ver os trabalhos artísticos produzidos no workshop de vitrinismo As Camélias Sorriem nas Montras, assistir a palestras sobre as características ornamentais e terapêuticas da flor, e degustar chá verde feito com Camellia Sinensis.

Grátis

Conventualmente doce

Tomar

De 1 a 30 de Abril

Em Tomar, Abril é o mês mais doce. Dezoito pastelarias da cidade templária servem a preços especiais dezenas de especialidades da doçaria local, todas herdeiras da secular tradição conventual. Na décima edição da mostra De Tomar e dos Conventos, as janelinhas do capítulo, os beija-me depressa, os bolos de cama e as fatias de Tomar (que, reza a lenda, eram as favoritas dos frades do Convento de Cristo) convivem no cardápio com cornucópias, castanhas de ovos, nabantinos, templárias, telhas do convento, espadas de D. Gualdim e muito mais. Quem preferir concentrar toda a gula num único dia, só tem de esperar pelo Doce Passeio Doce de 25 de Abril (das 15h às 18h30), data em que as confeitarias convergem para a Praça da República para mostrar e vender as suas doçuras.

Nas pastelarias A Rosa – Café dos Artistas, Rosa (1, 2 e 3), Estrelas de Tomar, Legenda Medieval, Combatente, Açúcar ao Quadrado, Palco d'Especiarias, Pic-Nic Alameda, Pic-Nic São João, Pimpinela do Nabão, Requinte, Templária e Tropical (1, 2, 3 e 4)

A Sul, Som Riscado

Loulé, Cine-Teatro Louletano

De 4 a 8 de Abril

Para começar, uma mistura de sons da... cataplana. Saem da construção da peça pelos caldeireiros de Loulé, da confecção de um prato pelo chef do Tertúlia Algarvia e da manipulação do objecto pelo produtor musical Miguel Neto para gerar Som Temperado, o espectáculo de abertura da terceira edição do Som Riscado. Fica dado o tom a um festival que investe em diálogos criativos, desafia músicos a interagir com artistas de outras áreas e apresenta produções inéditas. Nestas incluem-se ainda a Autópsia de Um Futurismo Português pela Nova Orquestra Futurista do Porto e o actor Vítor Correia, o concerto visual Os Portugueses revisto por Rodrigo Leão, o jazz do trio de João Paulo Esteves da Silva ilustrado por fotografias de Bernardo Sassetti e a articulação dos loops e samples dos Triktopus com o desenho em tempo real de Pedro do Vale. As experiências sonoras passam também por instalações interactivas, exposições, debates, conversas, oficinas e actividades para crianças e famílias.

Bilhetes a 5€ (dia) e 15€ (passe)

Eh, carapau

Lisboa, Pavilhão Carlos Lopes

De 5 a 15 de Abril

A gastronomia do mar volta a dar que provar. Começa nesta quinta-feira o festival que "homenageia o peixe e a cozinha de autor". A 11.ª edição do Peixe em Lisboa vem temperada por uma comitiva de chefs portugueses que inclui João Bandeira (da Casa do Bacalhau, vencedora do Concurso de Pataniscas em 2017), Alexandre Silva e Rodrigo Castelo. Na brigada estrangeira, destacam-se Ana Ros, eslovena que foi considerada a melhor chef feminina do mundo pela revista Restaurant, e Andrew Wong, que traz consigo a primeira presença de comida chinesa no certame. Até ao fecho do festival com o Carapau do Adeus – uma palestra pela valorização da espécie –, decorrem apresentações, showcookings, workshops, provas de vinhos, debates, concursos e experiências culinárias para crianças. Também está aberto o habitual Mercado Gourmet, com as suas mais de 30 bancas – incluindo a de Açucena Veloso, a icónica peixeira lisboeta recentemente desaparecida.

Horário: das 12h às 24h, excepto dia 5 (abre às 18h), dias 6, 7, 13 e 14 (encerra à 1h) e dia 15 (encerra às 17h).

Bilhetes a 15€ (inclui 6€ a 12€ para consumo)

Anos bem rodados

Lisboa, FIL - Feira Internacional de Lisboa

De 6 a 8 de Abril

À porta do fim-de-semana, estacionam em Lisboa mais de 160 expositores preparados para proporcionar uma viagem temática sobre rodas. Organizado pelo Museu do Caramulo, o 14.º Motorclássico - Salão Internacional de Automóveis e Motociclos Clássicos transforma a FIL numa imensa garagem habitada por raridades de várias épocas e origens. Entre elas está uma das mais famosas marcas do mundo e um dos mais desconhecidos carros portugueses. A primeira é a alemã Porsche, cuja história é dada a conhecer desde o primeiro registo oficial, em 1948, até aos últimos modelos. O segundo é o ATM que foi construído no Porto, há mais de 80 anos, e que aqui é revelado depois de um longo e minucioso trabalho de restauro. O Motorclássico segue em alta rotação com passeios, concentrações, automobilia, lançamentos de livros e, pela primeira, uma série de Motor Talks.

Horário: sexta, das 15h às 22h; sábado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 20h.

Bilhetes de 5€ a 10€ (grátis para crianças até 12 anos)

