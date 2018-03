Maya Beach, a praia tailandesa dada a conhecer ao mundo por Leonardo DiCaprio no filme A Praia (The Beach, título original), vai encerar durante durante um período de quatro meses a partir de Junho, anunciou o Departamento Nacional de Parques e Vida Selvagem da Tailândia esta quarta-feira. A curiosidade dos turistas para visitar a famosa praia paradisíaca foi tanta que as autoridades tailandesas ordenaram o seu encerramento temporário numa tentativa de diminuir os danos ambientais causados pelos 200 barcos e 4000 visitantes que recebe, em média, diariamente.

Em vista está a recuperação dos recifes de coral e da vida marinha que, nos últimos tempos, se encontravam em risco, segundo investigações recentes lideradas por uma equipa de biólogos marinhos, avança a estação televisiva CBS. "É como se alguém estivesse a trabalhar durante décadas sem nunca ter parado", disse Thon Thamrongnawasawat, cientista marinho e membro do comité estratégico nacional da Tailândia para o desenvolvimento ambiental, citado pela estação americana.

PUB

"As ilhas têm ecossistemas muito frágeis que simplesmente não aguentam tantas pessoas, com a poluição causada pelos barcos e pelos hotéis à beira-mar", pelo que, por vezes, o encerramento é a única solução, disse Thamrongnawasawat à agência Reuters. O especialista acrescentou que mais de três quartos dos recifes de coral da Tailândia foram danificados pelo aumento das temperaturas do mar e pelo turismo descontrolado.

PUB

A presidente do Departamento Nacional de Parques e Vida Selvagem da Tailândia, Thanya Netithammakum, afirmou que "não é demasiado tarde para salvar as ilhas", cita a CBS — "mas se não fizermos nada hoje, então acabará por ser", disse. O departamento tailandês vai estabelecer um limite de 2000 turistas por dia, assim que a praia Maya reabrir, e os barcos não poderão ancorar na praia, segundo a BBC.

Os parques marinhos na Tailândia encontram-se fechados entre Maio e Outubro, durante a estação chuvosa. O encerramento permite que a fauna marinha recupere dos danos causados pelo turismo massificado, de acordo com o jornal local Bangkok Post. Em 2017, a Tailândia foi visitada por mais de 35 milhões de turistas, um aumento significativo face aos 10 milhões de turistas registados em 2000, ano de estreia do filme A Praia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Thon Thamrongnawasawat acredita que é necessário fazer uma boa gestão dos recursos e acrescenta que "não está em questão o número de turistas mas sim um turismo sustentável que também beneficie os residentes locais", cita a CBS. Ao exemplo do que aconteceu já noutras ilhas tailandesas, o biólogo crê que a medida vai ajudar a reabilitar a vida marinha e "devolver este paraíso à Tailândia".

O filme A Praia, baseado no romance de Alex Garland, conta a história de Richard, personagem interpretada por Leonardo DiCaprio, um jovem americano que viaja para Banguecoque. Na capital tailandesa, conhece um casal de franceses (Etienne e Françoise) e um outro homem mais velho chamado Daffy, que lhes fala sobre uma ilha paradisíaca – "a praia". No dia seguinte a ter falado sobre a existência da ilha, Daffy é encontrado morto com os pulsos cortados, o que leva os três jovens – Richard, Etienne e Françoise – a aventurarem-se em busca do paraíso perdido. Quando chegam à ilha secreta, juntam-se a uma pequena comunidade que lá vive. No entanto, a ilha revela-se tudo menos um paraíso.

Texto editado por Hugo Torres

PUB