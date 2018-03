Miguel Vilar e Carlos Vieira têm histórias de vida peculiares. O destino juntou-os e durante o próximo mês de Abril irão percorrer 2800 quilómetros de bicicleta, do Canadá ao México, percorrendo a Costa Oeste dos Estados Unidos. Os dois ciclistas partem de Lisboa de avião na manhã de sexta-feira, dia 30 de Março, para Seattle e começam a viagem em Vancôver, no dia 1 de Abril, para só a terminarem a 28, em Tijuana, já no México. A jornada — intitulada “Pedalar pela Paz” — é apadrinhada pela Liberty Seguros e surge um ano depois de terem transportado a mensagem do Papa do Vaticano até Fátima, tendo como mote o centenário das aparições e a visita de Francisco a Portugal.

Miguel Vilar tem 61 anos e foi piloto de automóveis até que, há 20 anos, esteve envolvido num grave acidente que o deixou em coma profundo. Depois da primeira provação, recebeu um diagnóstico difícil: seria dependente de terceiros para o resto da vida. Duas décadas volvidas, prepara-se para embarcar numa aventura que seria inimaginável após o acidente. “Sou um caso de estudo para o neurologista António Damásio. O tipo de lesão que eu tive…há poucas explicações científicas [para a minha recuperação]”, diz Miguel, que, emocionado, faz questão de deixar uma mensagem: “Há 20 anos, depois do acidente, ninguém dava nada por mim. Mas só quero dizer que se eu consegui, todos conseguem." O ciclismo entrou na sua vida através da porta aberta deixada pelas corridas e conheceu o seu amigo Carlos no ano passado, antes da viagem entre o Vaticano e Fátima.

Carlos Vieira já é um ás das duas rodas há mais de 50 anos. Começou no ciclismo aos 14 anos e foi ciclista profissional pelo Sporting Clube de Portugal “no tempo do saudoso Joaquim Agostinho”, salienta. Viu o seu nome inscrito por três vezes no livro de recordes do Guinness, por marcas relacionadas com a modalidade. Agora, aos 65 anos, não abranda o passo e já esteve com dois Papas em três ocasiões: em 1986 encontrou-se com João Paulo II, em 2014 e 2016 foi a vez do Papa Francisco. O último encontro aconteceu no ano passado, durante a visita de Francisco a Fátima. Carlos Vieira esteve com o sumo pontífice no Vaticano e voltou a encontrá-lo, semanas depois, após ter pedalado de Roma até Fátima. Miguel Vilar também fez parte dessa aventura, que Carlos relembra com emoção: “Foram momentos indescritíveis. Não há palavras para descrever a humildade do Papa Francisco”. No seu encontro com a figura principal da igreja católica, Carlos pediu que Francisco “rezasse pelas pessoas que sofrem”, relembrando em particular a situação síria.

Seis meses depois desse encontro, os dois amigos pretendem levar a mensagem de paz pela América do Norte, pedalando desde o Canadá até ao México, durante 28 dias, num total de 2800 quilómetros. A viagem está dividida em 25 etapas: Carlos diz que, em média, as etapas terão 100 quilómetros para que os dois portugueses possam “falar com as comunidades” dos locais por onde passam e espalhar a sua mensagem, antes de partirem para a cidade seguinte.

“A primeira semana é mais complicada”, garante Carlos. O terreno, aliado à chuva e frio que se irão fazer sentir, tornará a tarefa mais difícil. Mas, para Carlos Vieira, não serão problema: “Não interessam os quilómetros, as etapas, a dureza." O antigo profissional diz que o que realmente é importante é que a mensagem de paz chegue ao maior número de pessoas possível.

