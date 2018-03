Oito situações “antinaturalistas” compõem o Service No. 5: Dare to Keep Kids off Naturalism (2017), de Adam Linder, uma performance provocadora, intrigante e absolutamente sedutora que, muito embora tenha sido apresentada no Museu de Serralves durante cinco dias, cinco horas por dia, foi capaz de mobilizar o espectador. Coreógrafo sediado em Los Angeles e Berlim, premiado com o Mohn Award Winner: Made in L.A. 2016 (Hammer Museum, Los Angeles), o australiano Adam Linder divide a sua prática artística entre propostas coreográficas para o dispositivo da “black box” do teatro e coreografias expandidas que diluem os limites disciplinares da dança, da performance e da instalação para o “white cube” do espaço museológico e galerístico.

Service No. 5: Dare to Keep Kids off Naturalism (2017) Coreografia: Adam Linder Performers: Leah Katz, Noha Ramadan, Stephen Thompson, Justin F. Kennedy Sábado, 24 de Março 2018 13h00 - 18h00 Museu de Arte Contemporânea de Serralves (estreia nacional)

Interessado na potencialidade da linguagem em estruturar sistemas, Linder nomeia as suas coreografias apresentadas fora do protocolo teatral de “services” (serviços), conferindo-lhe um formato económico que difere das restantes obras de arte, já que estes não podem ser adquiridos, mas somente exibidos por um período temporal pré-acordado. O contrato de Service No. 5, exibido à entrada da performance, explicita as condições laborais, o valor de transacção (quanto pagou Serralves pelas 25 horas de performance), compromete os intérpretes Leah Katz, Noha Ramadan, Stephen Thompson, Justin F. Kennedy a “ensinar o museu a receber teatralidade”, assim como elenca as oito situações antinaturalistas propostas: Imprinting, Hustling, Fundamental Choices, Neutral Analysis, Crying Landscape, Lubrication, Animatronics and Carpeteering. Trata-se de um objecto artístico que assume relevo, cuja função linguística, jurídica e económica activa politicamente a performance.

Muito embora possua uma estrutura pré-definida, Service No. 5 permite aos performers negociarem a ordem das situações apresentadas, conferindo uma instabilidade profícua à materialidade do evento. As referidas “situações” propõem estranhos e híbridos tableau vivants que se organizam em diversas camadas de fluidez: fluidez de media, entre os protocolos teatrais e os expositivos, quando as imagens pictóricas criadas são destabilizadas pela performance e pela relação directa com o espectador; fluidez de género e da singularidade dos performers, que ora surgem com uma identidade singular que responde a questões fundamentais (Fundamental Choices), ora se fundem em paisagens híbridas comuns (Crying Landscapes).

A paisagem sonora densa e imersiva, com uma composição musical de Linder e Stephen Martin, surge como um quinto elemento performativo que figura no espaço através de uma monolítica e volumosa coluna de som, pintada a vermelho escuro e colocada em oposição à entrada da sala. Um objecto misterioso que interage com a mutabilidade das “situações” e respectivos figurinos e adereços, objectos protésicos criados por Linder, desde lanças prateadas e almofadas insufláveis, bombas de insuflar, tecidos impressos com ornamentos persas, entre outros.

A sensualidade e artificialidade deste Service No. 5 destabiliza a neutralidade do espaço branco da galeria, contaminando-o com teatralidade, ornamentação e virtuosismo, através de estratégias de jogo, manipulação e afecto, hibridez e ironia, resultando em encenações vivas antinaturalistas que não receiam instrumentos como a alegoria ou a ficção. Na sua “criticalidade” (conceito de Irit Rogoff que apela a uma crítica incorporada), Linder distancia-se não somente dos questionamentos ontológicos da dança da década de 90 (crítica de representação, autoria e identidade), como de tendências actuais de práticas coreográficas europeias onde prevalecem metodologias não virtuosas, a recusa à ornamentação e a procura de uma suposta autenticidade de movimento e de relação com o espectador. Em alternativa, Linder oferece situações coreográficas que usam a linguagem e o desafio (Fundamental Choices), a hibridez de formas (Crying Landscapes), a crítica ao humanismo ocidental (Neutral Analysis), ou uma apologia da teatralidade e da suprema ornamentação (Imprinting).

Na sua estranheza destabilizadora, Service No. 5: Dare to Keep Kids off Naturalism capta e afecta o espectador numa espécie de transe ritualístico de corpos instáveis, figuras fluidas e paisagens híbridas, capaz que deslocar politicamente não só a imparcialidade do “white cube”, como as presunções naturalistas do real. Uma obra a destacar.

