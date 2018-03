Há um ano, a 29 de Março de 2017, Cristiano Ronaldo dava o seu nome ao aeroporto da Madeira. E no mesmo dia, o mundo via pela primeira um busto em bronze do astro madeirense do futebol. O resultado da obra concretizada por Emanuel Santos ganhou projecção mundial e transformou-se em meme nas redes sociais. A falta de semelhança entre a estátua e o internacional português foi sublinhada e ridicularizada por muitos fãs e a avaliação da homenagem ao jogador foi negativa. Agora, o escultor teve uma segunda oportunidade.

Desafiado pelo site desportivo norte-americano Bleacher Report, Emamuel Santos, o português de 41 anos que esculpiu o rosto de Ronaldo, aceitou trabalhar numa segunda versão do busto. O resultado foi revelado esta quinta-feira.

PUB

PUB

“Eu gosto de desafios”, começa por explicar Santos, quando a jornalista do Bleacher Report lhe pergunta o que o levou a acreditar que teria capacidade de criar um busto de Ronaldo. Numa entrevista emotiva, o escultor madeirense recordou o período difícil — para si e para a sua família — que viveu após a onda de críticas ao primeiro trabalho.

Emanuel Santos trabalhava no aeroporto, recolhendo carrinhos de bagagem, quando soube que a infraestrutura ia receber o nome de Cristiano Ronaldo. Foi então que, por iniciativa própria, decidiu começar a trabalhar num busto do jogador. “Já desde criança gostava de trabalhar com o barro”, conta Emanuel, que na infância moldava brinquedos para os amigos. "Chegar à Madeira e ser recebido por um Ronaldo sorridente — porque ele é uma pessoa divertida e extrovertida — pareceu-me uma óptima ideia", justificou. O escultor deixou-se inspirar pela própria história de Ronaldo, acreditando que criar um busto do jogador seria também para si uma rampa de lançamento para a concretização de uma das suas paixões: a escultura.

Santos falou então com um dos responsáveis do aeroporto da Madeira, Francisco Fernandes, e apresentou-lhe a ideia. "Ele disse-me para trabalhar nisso e para lhe apresentar o resultado quando tivesse alguma coisa em concreto."

O madeirense nunca tinha trabalhado em nenhum busto, nem tão pouco tinha visto o seu trabalho ser transformado em bronze, mas ainda assim decidiu seguir com o projecto. "Enquanto moldava o barro estava a traçar o perfil de alguém com uma história semelhante à minha, dada a sua persistência na vida", nota na entrevista.

O escultor conta que Cristiano Ronaldo acompanhou o processo de construção e terá feito até alguns pedidos especiais a Santos. “Achou que as rugas estavam salientes e pediu para desbastar mais um bocadinho”, conta o escultor madeirense. O resultado foi conhecido a 29 de Março e foi então as críticas começaram, começando nas redes sociais e terminando em jornais e programas de televisão de todo o mundo.

Na altura, o jornal britânico Guardian titulava que o busto tinha um aspecto "duvidoso". O Independent colocava sete questões sobre a obra, em tom jocoso, e questionava qual seria o momento em que Cristiano Ronaldo teria finalmente uma estátua em condições, criticando também outra obra que está presente na marginal do Funchal. Nos Estados Unidos, o busto foi ridicularizado em programas de televisão populares como o Saturday Night Live.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um ano depois, o Bleacher Report acabou por colocar o escultor amador ao lado do polémico busto e perguntou a quem passava a opinião sobre a obra. A resposta era quase sempre pouco abonatória, e os transeuntes desafiaram o madeirense a tentar outra vez. Emanuel dos Santos mergulhou então numa segunda versão.

Sem arrependimentos, o escultor do busto do melhor jogador do mundo nota que embora seja "pequeno" o número de pessoas que "conseguem ver um lado positivo, esse número é suficiente para nos dar forças”. O novo resultado está à vista.

PUB