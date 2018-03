Nasceu na tarde de quarta-feira a terceira filha de Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva. A apresentadora partilhou no Instagram várias fotografias da bebé, que se chama Carolina, como a mãe. Conta ainda que foi um parto natural, no Hospital da Luz, em Lisboa, e que a criança é saudável. Nas três fotografias, aparece com a recém-nascida e só na terceira mostra a cara da filha.

Esta é a terceira filha do casal. A mais velha, Diana, fez quatro anos ainda no início desta semana e a segunda, Frederica, tem dois anos. Nas stories do Instagram, Carolina Patrocínio partilhou um vídeo da filha do meio a empoleirar-se sobre o berço, horas antes do parto. "Ainda não há bebé?", pergunta, ao que a filha responde "não".

O casal decidiu não saber qual o sexo do bebé e deixar a surpresa para o parto. "Daqui a umas semanas a nossa família voltará a aumentar. Não quisemos saber se é rapaz ou rapariga, apenas que está previsto chegar em Março. Entramos em 2018 com a certeza que será um grande ano", escreveu em Janeiro, no Instagram.

A apresentadora foi partilhando, ao longo de toda a gravidez, fotografias do dia-a-dia, grande parte delas dos treinos matinais no ginásio. Carolina Patrocínio já é, aliás, conhecida pelas suas rotinas de fitness que mostra nas redes sociais. Em Janeiro, esteve de férias com a família em Punta Cana, na República Dominicana, e no último fim-de-semana despediu-se do Fama Show, para entrar em licença de maternidade, com um "até já".

