Mais de 250 membros das Forças Armadas vão participar nas celebrações do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle. O Palácio de Kensington anunciou esta semana detalhes dos procedimentos cerimoniais: os militares vão alinhar-se ao longo das ruas e no Castelo de Windsor, onde acontece a cerimónia

"Regimentos e unidades que têm uma relação especial com o príncipe Harry irão dar apoio no casamento e durante a procissão de carruagem, a pedido do Palácio de Kensington", lê-se no site da realeza. Recorde-se que o quinto em linha para a sucessão ao trono de Inglaterra – que passará a sexto quando o terceiro filho de William e Kate nascer — teve uma carreira militar de dez anos.

A participação das Forças Armadas incluirá um grupo da cavalaria, que se vai alinhar ao longo da escadaria da Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Outros grupos militares com quem o príncipe serviu directamente, por exemplo no Afeganistão, estarão também presentes. Quanto à música para acompanhar as cerimónias, essa será providenciada pela Band of the Irish Guards (banda dos guardas irlandeses).

Através do Twitter, o casal mostra-se "incrivelmente grato" pelo apoio das Forças Armadas e pelo "papel especial" que vão desempenhar na cerimónia.

Depois de terminar em 2003 a formação no prestigiado Eton College, Harry dispensou a formação académica, iniciando, dois anos depois, o serviço militar nas Forças Armadas britânicas, onde chegou à posição de capitão, tendo completado duas missões no Afeganistão.

Mais recentemente, o príncipe tem-se dedicado a causas como a saúde mental e os cuidados de saúde dos veteranos de guerra, afastando de vez a imagem de rebeldia e consolidando o estatuto de influente figura real. No final de 2017, Harry sucedeu o Duque de Edimburgo – que se afastou dos deveres reais –, como Captain General Royal Marines.

